Dowodzona przez Vasseura, ekipa z Hinwil ma obecnie na koncie dwa punkty. Pierwsze oczko w sezonie 2021 zdobył Antonio Giovinazzi dziesiątą pozycją na ulicach Monte Carlo. Jego wynik powtórzył Kimi Raikkonen podczas Grand Prix Azerbejdżanu.

Dwa zdobyte punkty dają Alfie ósme miejsce wśród konstruktorów. Alpine ma ich aż o 23 więcej. Bez punktów pozostają Haas i Williams.

Vasseur uważa jednak, że prawdziwy progres zanotowany przez zespół i tegoroczna forma nie są widoczne w tabeli.

- Jako zespół zrobiliśmy naprawdę duży postęp w porównaniu z poprzednim sezonem - powiedział Vasseur. - Niewykluczone, że największy wśród całej stawki.

- Dane mówią same za siebie. Patrząc na same kwalifikacje - średnia strata do pole position zmalała w naszym przypadku o punkt procentowy. W wyścigu postęp również jest znaczący - około pół punktu procentowego. W tak zbliżonej do siebie stawce to spory krok do przodu, a wydaje mi się, że jeszcze nie pokazaliśmy pełnego potencjału naszego pakietu.

Poprawa osiągów samochodów Alfy to niewątpliwe po części zasługa ulepszonego silnika Ferrari, który w ubiegłym roku był podstawową słabością. Vasseur zaznacza jednak, że konstrukcja obecnego C41 również ma duże znaczenie.

- Cały C41 działa lepiej niż jego poprzednik i wskazywanie tylko na jeden obszar byłoby nie w porządku. Oczywiście jednostka napędowa zaliczyła spory postęp, ale poprawiliśmy każdy aspekt samochodu i jest to widoczne.

- W 2020 roku tylko osiem razy byliśmy w Q2, włączając w to Turcję, gdzie na mokrym torze wprowadziliśmy dwa samochody do Q3. Teraz, po sześciu wyścigach, przeszliśmy przez Q1 osiem razy z dwunastu okazji [dwa samochody i sześć czasówek] i mamy też na koncie Q3.

- W Baku, w sobotę mieliśmy najlepsze, jak do tej pory, tempo w sezonie, mimo że ostateczna pozycja na „gridzie” tego nie pokazuje.