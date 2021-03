Ekipa z Hinwil pierwszą rundę tegorocznych mistrzostw zakończyła bez punktów. Mimo to zespół jest zadowolony z wyścigu i z walki, którą toczył w środku stawki. Potwierdziły się postępy, które poczynili w porównaniu do sezonu 2020.

Kimi Raikkonen zajął w wyścigu na torze w Sakhir jedenaste miejsce, Antonio Giovinazzi był dwunasty. Zespół podkreśla, że straty do pierwszej dziesiątki nie były duże.

- To nie był zły wyścig. Stoczyliśmy kilka dobrych pojedynków, a samochód spisywał się w porządku. Natomiast rozczarowujące jest to, że nie zdobyliśmy żadnych punktów, a prawie przez całą noc podążaliśmy w pierwszej dziesiątce - powiedział Kimi Raikkonen. - Gdyby wyścig był o kilka okrążeń dłuższy, pewnie udałoby się dogonić samochody jadące z przodu. W każdym razie będziemy próbowali dalej.

- Samochód spisywał się dobrze, podobnie jak podczas testów. Zrobiliśmy krok naprzód w porównaniu do zeszłego roku. Jednak wciąż czeka nas trochę pracy w celu zmniejszenia straty do zespołów z pierwszej piątki. Walczymy, aby znaleźć coś ekstra - dodał.

- W porównaniu z początkiem poprzedniego sezonu jesteśmy znacznie szybsi i mamy zdecydowanie lepszy samochód - powiedział Antonio Giovinazzi. - Możemy być zadowoleni z kroku naprzód, który wykonaliśmy. Nie wystarczyło to do zdobycia punktów, ale jesteśmy blisko pierwszej dziesiątki i możemy podjąć regularną walkę o punktowane pozycje.

- Mój wyścig poszedł w porządku, myślę, że wyciągnąłem z samochodu wszystko, co możliwe. Niestety straciliśmy trochę czasu podczas pierwszego pit-stopu. Błędy jednak się zdarzają, a my musimy wyciągać z nich wnioski, aby nie popełniać ich w przyszłości - dodał. - Gdyby to się nie przydarzyło, prawdopodobnie finiszowałbym blisko Kimiego. Teraz skupiam się już na Imoli i domowym wyścigu. Liczę na wynik, którym uszczęśliwię Tifosi.

Druga runda mistrzostw świata - Grand Prix Emilii Romanii, odbędzie się za trzy tygodnie.

