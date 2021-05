Fernando Alonso do dzisiejszego Grand Prix Portugalii będzie startował z trzynastego pola, podczas gdy jego kolega zespołowy – Esteban Ocon, z szóstego.

Podczas trzeciego treningu obydwa samochody francuskiej ekipy pokazywały dobre tempo, jednak już podczas kwalifikacji, Alonso nie był w stanie kontrolować swojego bolidu tak, jak wcześniej. Tak czy inaczej słabszy występ w czasówce nie popsuł dobrych wrażeń z dotychczasowego przebiegu weekendu.

- Nie byłem w stanie uzyskać normalnego tempa już od pierwszej próby w Q1 powiedział Alonso. - Jakoś między sobotnim treningiem a kwalifikacjami spadła prędkość samochodu, a co jest z tym związane, również pogorszyły się odczucia, co oczywiście jest frustrujące. Opony nagle nie gwarantowały takiej przyczepności. Nie byliśmy wstanie znaleźć na to odpowiedzi, jak straciliśmy sekundę na okrążeniu w tak krótkim czasie.

- Jednocześnie ogólne wrażenia z weekendu są pozytywne - dodał. - Samochód zachowuje się znacznie lepiej niż w poprzednich wyścigach. Jest bardziej responsywny i ma znacznie lepsze tempo. Zrobiliśmy więc znaczący krok naprzód. Muszę przyznać, że była to dla nas duża niespodzianka. Zachowanie bolidu zmieniło się tak bardzo, że ledwo zauważyliśmy problemy z przyczepnością, o których mówią inni kierowcy.

- Samochód był dobry od pierwszego treningu do tego stopnia, że w weekend praktycznie nie zmieniałem ustawień. To pozwoliło mi przejechać wiele okrążeń i przyzwyczaić się do toru.

- Oczywiście przy naszym tempie na treningach mogliśmy liczyć na lepsze pozycje w kwalifikacjach. Jednak naszym głównym celem są dobre wyniki w niedzielnym wyścigu - zakończył.

akcje