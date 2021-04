Powyższą opinią podzielił się szef zespołu należącego do Red Bulla - Franz Tost. Mocno chwali zmiany, jakie Honda wprowadziła w swoim ostatnim sezonie w królowej sportów motorowych.

- Jeśli chodzi o podwozie to był niewielki krok naprzód, natomiast główna poprawa wynika z pracy Hondy, która wprowadziła znacznie mocniejszy silnik - powiedział Tost dla magazynu SpeedWeek. - Powiedziałbym, że 70 procent postępów to Japończycy, a 30 to konstrukcja samochodu.

Austriak przyznaje, że AlphaTauri może spoglądać na piąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów i regularne występy w trzecim segmencie kwalifikacji.

- Powiedziałbym, że naszymi rywalami są McLaren, Ferrari, Alpine a także Alfa Romeo. Aston Martin aktualnie nie, ale udowadniali już, że potrafią szybko odrobić straty - uznał.

Odnosząc się do trzech sprintów kwalifikacyjnych, które mają towarzyszyć trzem rundom mistrzostw w tym roku, dodał: - Jeśli chodzi o ich format, wszystko powinno być w porządku. Zgoda ze strony zespołów jest zagwarantowana, chociaż jeszcze nie wiadomo, czy trzech pierwszych kierowców na mecie będzie zdobywało punkty.

- W każdym razie zobaczymy coś innego w Silverstone, Monzy oraz Interlagos, a potem ocenimy, czy to pozytywny pomysł - zakończył.

