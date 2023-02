FIA jako organ zarządzający Formułą 1 pobiera od uczestników opłaty za wydanie licencji. Kwota zależna jest od wyników z minionego roku - liczby zdobytych punktów - ale jej podstawę stanowi stałe wpisowe.

Wobec stale rosnącego kalendarza oraz wprowadzenia wyścigów sprinterskich i bonusu za najszybsze okrążenie, liczba punktów możliwych do zdobycia stale rośnie. W sezonie 2023 będzie można zyskać aż o 443 oczka więcej niż przed pięcioma laty.

Federacja jednak nie tylko nie obniżyła swoich wymagań, ale opłata za uczestnictwo jeszcze wzrosła. Według regulaminu sportowego na sezon 2023 każdy zespół musi wpłacić do kasy FIA wpisowe w wysokości prawie 618 tysięcy dolarów amerykańskich (617687). Opłata za każdy zdobyty punkt w minionym sezonie zwiększyła się z 6926 do 7441 dolarów w przypadku mistrza świata wśród konstruktorów oraz z 5770 do 6174 dolarów dla pozostałej dziewiątki ekip.

Jeśli chodzi o opłaty dla kierowców, te nie są oficjalnie ujawnione. Jednak źródła Motorsport.com wskazują, że podwyżka za zdobyty punkt sięgnęła prawie 30 procent: z 1623 do 2100 dolarów. Do tego dochodzi stałe wpisowe dla każdego z dwudziestu zawodników w wysokości 16236 dolarów.

Sumując opłaty od dziesięciu zespołów oraz dwudziestu kierowców FIA zainkasuje przed sezonem 2023 aż 26 699 573 dolarów, o ponad 5 milionów więcej niż rok wcześniej.

Najwyższy rachunek otrzymali zdobywcy podwójnej korony, czyli Red Bull Racing. Za swoje osiągnięcia ekipa musi wpłacić 6 242 636 dolarów wpisowego. Dodatkowo dochodzi jeszcze prawie milion dolarów za Verstappena (969636) oraz 656736 dolarów za Sergio Pereza.

- Nie sądzę, by było właściwe, że musimy płacić tak dużo - powiedział Verstappen na antenie Servus TV. - W innych dyscyplinach nie ma niczego podobnego. A wyścigów jest coraz więcej...

Najmniej - niespełna 708 tysięcy dolarów - do kasy FIA odprowadzi Williams, który w sezonie 2022 zdobył jedynie osiem punktów, a ponadto ma w swoich szeregach tegorocznego debiutanta - Logana Sargeanta.

FIA zapewnia, że pieniądze pochodzące z wpisowego przeznaczane są m.in. na poprawę bezpieczeństwa w Formule 1 (systemy HANS i Halo), ale nigdy nie przedstawiła konkretnych liczb i rozliczeń. To zgodnie z mapą drogową przyjętą w 2022 roku ma się w przyszłości zmienić. Jednym z jej zapisów jest przejrzystość finansowa federacji.

Zespół Punkty w 2022 Podstawa $ $/punkt Wpisowe $ Red Bull 759 617687 7411 6 242 636 Ferrari 554 617687 6174 4 038 083 Mercedes 515 617687 6174 3 797 297 Alpine 173 617687 6174 1 685 789 McLaren 159 617687 6174 1 599 353 Alfa Romeo 55 617687 6174 957257 Aston Martin 55 617687 6174 957257 Haas 37 617687 6174 846125 AlphaTauri 35 617687 6174 833777 Williams 8 617687 6174 667079 Suma $ 21 624 653 Kierowcy Punkty w 2022 Podstawa $ $/punkt Wpisowe $ Verstappen 454 16236 2100 969636 Leclerc 308 16236 2100 663036 Perez 305 16236 2100 656736 Russell 275 16236 2100 593736 Sainz 246 16236 2100 532836 Hamilton 240 16236 2100 520236 Norris 122 16236 2100 272436 Ocon 92 16236 2100 209436 Alonso 81 16236 2100 186336 Bottas 49 16236 2100 119136 Magnussen 25 16236 2100 68736 Gasly 23 16236 2100 64536 Stroll 18 16236 2100 54036 Tsunoda 12 16236 2100 41436 Zhou 6 16236 2100 28836 Albon 4 16236 2100 24636 De Vries 2 16236 2100 20436 Piastri 0 16236 2100 16236 Hülkenberg 0 16236 2100 16236 Sargeant 0 16236 2100 16236 Suma $5 074 920 Suma dla FIA $ 26 699 573