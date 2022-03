Przepis, nakazujący kierowcom, którzy awansowali do finałowego segmentu kwalifikacji, startować na oponach z Q2, wprowadzono w 2014 roku.

Celem było polepszenie widowiska. Niektóre z zespołów mogły zaryzykować i podejmować próbę awansu do Q3 na twardszych mieszankach, by zapewnić sobie tę strategicznie lepszą na start wyścigu. Jednak przewaga jaką mają czołowe ekipy sprawiła, że rzadko kiedy dochodziło do niespodzianek w sesji kwalifikacyjnej, a najsilniejszym bez problemu udało się przebrnąć do finałowego segmentu czasówki na pośredniej mieszance.

O zniesieniu zapisu dyskutowano od dawna. Częściowo zrobiono to już w ubiegłym roku podczas weekendów ze sprintami kwalifikacyjnymi. Teraz rozszerzono go na wszystkie rundy. Kierowcy będą mieli zatem wolność w doborze opon na start. Wyłącznym dostawcą ogumienia do F1 pozostaje Pirelli.

W najnowszej wersji regulaminu sportowego znalazły się również zmodyfikowane przepisy dotyczące samochodu bezpieczeństwa, a w szczegółach jego zjazdu. Komunikat nadal będzie zawierał zapis - kontrowersyjnie niedotrzymany w końcówce Grand Prix Abu Zabi 2021 - „na koniec kolejnego okrążenia”, jednak zapowiedź zjazdu będzie się mogła pojawić w momencie, gdy podana zostanie informacja „zdublowane samochody mogą teraz wyprzedzać”. Wcześniej komunikat zapowiadający zjazd samochodu bezpieczeństwa był wysyłany, gdy „ostatni zdublowany samochód minął lidera”.

Zmiana ta ma w zamyśle zaoszczędzić nieco czasu. Nie trzeba będzie już czekać z zapowiedzią wycofania samochodu bezpieczeństwa do chwili aż cała zdublowana część stawki wyprzedzi lidera.

