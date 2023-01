Michael Andretti od kilku miesięcy nie krył swoich ambicji związanych z F1 i przekonywał, iż ma wystarczające siły i środki, by sprostać wymaganiom królowej motorsportu. Amerykanin napotkał jednak opór ze strony większości zespołów, a entuzjastycznie nastawiona do planów rozszerzenia stawki nie była nawet sama Formuła 1.

Wśród sceptyków był także Wolff, który, choć przyznał, że Andretti to uznane nazwisko w świecie wyścigów samochodowych, pytał, jaką korzyść z jego dołączenia może mieć F1, sugerując, iż bardziej wartościowe dla sportu byłoby zainteresowanie ze strony producentów.

Andretti nie zrażał się jednak negatywnym podejściem i w ubiegłym tygodniu - zachęcony też przez FIA - ogłosił wspólne plany z Cadillakiem, marką motoryzacyjnego giganta General Motors.

Pytany o ten ruch, Wolff złagodził swoje stanowisko: - Cadillac i GM to poważny komunikat - powiedział szef ekipy Mercedesa. - Fakt połączenia przez nich sił z Andrettim to zdecydowanie pozytywna wiadomość.

- To daje zupełnie inną perspektywę, która może, choć nie musi być korzystna dla Formuły 1. Oczywiście nikt nigdy nie zakwestionuje sportowego rodowodu Cadillaca czy GM oraz ich znaczenia na światowym rynku.

W podobnym tonie wypowiedział się James Vowles, dotychczas związany z Mercedesem, a dziś ogłoszony nowym szefem ekipy Williamsa. On zastrzegł jednak, że zespoły wciąż muszę lepiej poznać plany Andrettiego i Cadillaca.

- Zawsze jesteśmy otwarci na to, by ten sport rósł i się rozwijał, ale prawda jest taka, że musi on też odnosić sukces finansowy - przyznał Vowles. - Ktokolwiek dołącza do tego środowiska musi nieść ze sobą korzyści, które sprawią, że pozostali też będą w lepszej sytuacji albo przynajmniej ich sytuacja się nie zmieni. I uważam, że taki był przekaz od samego początku.

- Jest wiele pozytywów w tym związku Andrettiego i Cadillaca. Trzeba tylko zrozumieć, w jaki sposób sport odniesie korzyść i jak dużą.