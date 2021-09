Alfa Romeo Racing Orlen wierzy, że tempo wyścigowe, które pokazali ostatnio na diametralnie różnych torach w Zandvoort i Monzy, pozwoli im wreszcie włączyć się do walki o punktowane pozycje.

Po dwóch rundach nieobecności za kierownicę samochodu ekipy z Hinwil wraca Kimi Raikkonen. W GP Holandii i GP Włoch Fina, który miał pozytywny wynik testu na zakażenie Covid-19, zastępował rezerwowy zespołu, Robert Kubica.

- Cieszę się z powrotu do samochodu po nieobecności w dwóch rundach - powiedział Kimi Raikkonen. - Oczywiście nikt nie chce mieć pozytywnych wyników testów, ale tak się stało i musieliśmy postępować zgodnie z przepisami. To już jest jednak przeszłością i teraz skupiam się na Soczi. W ostatnich wyścigach zespół pokazał potencjał, teraz musimy przekuć go na dobry wynik. Nie sądzę, że wracając będę czuł się inaczej. Chcę po prostu zająć się swoją pracą i mam nadzieję, że zaliczę dobry wyścig.

Antonio Giovinazzi, który wciąż nie jest pewny pozostania w składzie Alfy Romeo na sezon 2022, dodał: - Ten weekend oferuje nam kolejną szansę na osiągnięcie dobrego wyniku, którego byliśmy blisko w ostatnich kilku wyścigach. Jestem podekscytowany powrotem do samochodu. Zarówno Zandvoort jak i Monza pokazały, że mamy dobre tempo i szanse na walkę w czołówce. Niestety, w obu przypadkach nie wszystko poszło zgodnie z planem, ale bazując na pozytywnych wnioskach liczymy na kilka punktów w Soczi. Damy z siebie wszystko.