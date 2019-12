Powrót w słabym aucie byłby stratą czasu

Alonso odszedł z F1 wraz z końcem sezonu 2018 i od tamtej pory zdobył tytuł w WEC, dodał drugie zwycięstwo w 24h Le Mans, próbował wygrać Indianapolis 500 oraz rozpoczął intensywne przygotowania do Dakaru.

Hiszpan coraz częściej sugeruje jednak, że może wrócić do F1 w 2021 roku, kiedy wprowadzone zostaną nowe regulacje techniczne, a kilku zawodnikom kończyć się będzie kontrakt.

Kierowca Red Bull Racing Max Verstappen powiedział, że powitałby z radością Alonso w stawce F1, ale zaznaczył, że dwukrotny mistrz świata powinien wrócić jedynie w odpowiednich okolicznościach.

- Jest świetnym kierowcą i dobrze byłoby go zobaczyć, ale tylko jeśli wróciłby w konkurencyjnym samochodzie. W przeciwnym wypadku wydaje mi się, że byłaby to tylko strata czasu. Sądzę, że on też o tym wie.

Alonso opuścił królową motorsportu po czterech rozczarowujących sezonach, spędzonych w McLarenie, z którym nie zdołał ani razu stanąć na podium. Hiszpan ostatni wyścig wygrał w 2013 roku.

Mercedes, Ferrari i Red Bull Racing mogą potencjalnie mieć wolne miejsca na sezon 2021. Umowy kończą się Verstappenowi, Lewisowi Hamiltonowi, Valtteriemu Bottasowi i Sebastianowi Vettelowi.

- Fernando jest oczywiście znakomitym kierowcą - przyznał Hamilton. - Ciekawie jest widzieć zawodników, którzy chcą wrócić tak, jak Michael [Schumacher]. Nie rozmawiałem z Fernando i nie wiem jak bardzo mu tego brakuje, ale z pewnością nie byłoby to złe dla sportu.

- Niby jest tylko 20 miejsc i mnóstwo młodych adeptów, ale jeśli nie są wystarczający dobrzy, to zdecydowanie znajdzie się dla niego fotel. Niektórych z obecnych kierowców można zastąpić, więc cieszyłbym się z jego powrotu.