Max Verstappen rozegrał znakomity sezon 2021 i powszechnie uważa się, że wraz z Hamiltonem stoczył jedną z największych bitew o tytuł mistrzowski w historii królowej sportów motorowych.

Jednak agresywna taktyka wyścigowa Holendra, triumfatora zeszłorocznej kampanii, często spotykała się z krytyką, zwłaszcza jego tendencja do wypychania rywali z toru w walce koło w koło.

Czy Christian Horner kiedykolwiek poradził Verstappenowi, aby ten rozważył mniej zadziorną jazdę?

- Rozmawiamy o każdym incydencie, jaki miał miejsce - powiedział Horner w wywiadzie udzielonym dla BBC. - W każdym razie zawsze będzie to sprawa między mną a nim.

- Max jest mocnym i niepokornym kierowcą. Właśnie dlatego został wybrany najpopularniejszym zawodnikiem w Formule 1 [red. w ankiecie przeprowadzonej wśród czytelników Motorsport.com]. Wiadomo, że daje z siebie 110 procent - podkreślił.

Czy Horner chce, aby jego podopieczny dalej prezentował taki styl jazdy?

- Absolutnie - stwierdził twierdząco Brytyjczyk.

Poproszony o doprecyzowanie, czy ma na myśli nawet wszystkie kontrowersyjne manewry, dodał: - Nie. Zawsze należy się czegoś nauczyć, prawda? Myślę, że w zeszłym roku swoją jazdą pokazał ogromną dojrzałość i nie zapominajmy, że inni też popełniają błędy.

- Są kierowcy, którzy również decydują się na agresywne manewry, ale tak, Max jest niepowściągliwy. To jego DNA, taki jest. Zawsze będzie podążał blisko limitu, ale też uczył się na swoich doświadczeniach. Nie mam co do tego wątpliwości - dodał.

