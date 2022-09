Sainz zakwalifikował się z trzecim czasem, a strata do zdobywcy pole position - Maxa Verstappena wyniosła mniej niż 0,1 s. Jednak niedzielnej części weekendu Hiszpan nie będzie wspominał najmilej.

Co prawda po starcie zachował trzecią pozycję, ale musiał bronić się przed będącym w dobrej formie Mercedesem Lewisa Hamiltona. Gdy w Ferrari zorientowali się, że ekipa mistrzów świata będzie chciała zaliczyć tylko jeden postój, próbowano odpowiedzieć wezwaniem Sainza do alei.

Postój Hiszpana skończył się jednak katastrofą. Okazało się, że mechanicy w ferworze nie przygotowali jednego z kół - konkretnie lewego tyłu. Zanim brakujący element przyniesiono z garażu, Sainz spadł na koniec dziesiątki.

Pytany o feralny pit stop, Mattia Binotto, szef włoskiej stajni, powiedział:

- Jeśli chodzi o pierwszy postój, zorientowaliśmy się, że Lewis Hamilton szykuje się do ewentualnego podcięcia - przyznał Binotto. - Staraliśmy się po prostu zareagować, aby pozostać przed nim. [Zjazd] był najlepszym sposobem zachowania pozycji, ponieważ Lewis był bardzo szybki podczas pierwszego stintu.

- Kiedy zobaczyliśmy obsługę Mercedesa, zdecydowaliśmy się wezwać kierowcę do alei, ale był już w ostatnim zakręcie i po prostu było za późno dla naszych mechaników. Po prostu za późno podjęliśmy decyzję.

To nie był tego dnia koniec „przygód” Sainza w alei serwisowej. Pod koniec wyścigu wyjechał on ze stanowiska niemal prosto pod koła Alpine Fernando Alonso. Sędziowie doliczyli madrytczykowi 5-sekundową karę, która zrzuciła go z piątej na ósmą pozycję.

Binotto stwierdził, że werdykt sędziów jest zbyt surowy, zwłaszcza, że Sainz przeszkodził Alonso tylko dlatego, iż jego wyjazd ze stanowiska spowolnili mechanicy McLarena.

- W przypadku drugiego postoju i kary, uważam, że decyzja FIA i sędziów jest bardzo surowa. Kiedy on był na stanowisku, zjechał McLaren. Wiedzieliśmy, że wypuszczenie go wtedy byłoby niebezpieczne. Czekaliśmy i czekaliśmy, aż będzie odpowiednia ilość miejsca przed nadjeżdżającym Alpine i wtedy go wypuściliśmy.

- Jednak musiał zwolnić i prawie się zatrzymać z powodu mechaników McLarena, którzy biegali wokół samochodu. Aby ich nie potrącić, prawie się zatrzymał. Samo wypuszczenie nie było niebezpieczne. Generalnie Carlos zachował się odpowiednio, dlatego też kara jest surowa.