Poznajcie Sebastiana Montoyę

Sebastian urodził się i wychował w Miami, a jego ojcem jest Juan Pablo - zwycięzca siedmiu grand prix i dwukrotny triumfator Indy500. Do wyścigów trafił w bardzo młodym wieku, choć F1 nie zawsze była jego marzeniem.

- Szczere mówiąc, kiedy byłem mały, lubiłem motocross. Mój wujek ścigał się w kolumbijskim enduro z oficjalnym zespołem KTM - powiedział Sebastian Montoya w rozmowie z Motorsport.com. - Podobało mi się to, ale w wieku siedmiu lat wziąłem udział w pierwszym wyścigu kartingowym. Od tamtej pory to karting był najważniejszy.

W zeszłym roku Montoya junior zadebiutował w formułach, biorąc udział we włoskiej F4 wraz z Prema Powerteam. Zakończył sezon na jedenastej pozycji. Zaliczył również wybrane rundy ADAC F4. Jego program w 2021 roku będzie podobny.

- Byłem całkiem zadowolony na koniec roku, choć tu i tam mogliśmy spisać się lepiej. Prędkość mieliśmy za każdym razem. Decydowały moje debiutanckie błędy. Wydaje mi się, że generalnie było w porządku, a ten rok będzie lepszy.

Cel na najbliższy sezon jest jeden - tytuł. - Myślę, że wszystko to, co nie udało się w zeszłym roku, wywalczymy w tym. Wtedy mieliśmy tempo. Z tego co pamiętam, mieliśmy najlepsze okrążenie w 21 wyścigach we Włoszech i 6 w Niemczech. Nie najgorzej. Prędkość była. Problemy pojawiały się w kwalifikacjach.

- Jadę po tytuł, ale również po to, by być bardziej konsekwentnym. Ścigamy się po to, by wygrać. Jeśli tego nie robisz, wybrałeś niewłaściwy sport.

Montoya ma jedno marzenie odnośnie przyszłości i nie różni się pod tym względem od innych młodych kierowców.

- Chcę jeździć w Formule 1. W pewnym momencie życia chciałem się ścigać w IndyCar, ponieważ wydawało mi się, że to lepsze niż F1. Celem jest F1, ale nie jestem typem kierowcy, który powie, że tylko tam chce jeździć. Jeśli pojawi się okazja, by ścigać się w Le Mans, IndyCar czy spróbować czegoś innego, jak rallycross lub NASCAR, będę gotowy. Zwycięstwo jest celem, niezależnie czy to będzie F1 czy WEC.

Juan Pablo Montoya, Williams FW23 BMW Photo by: Steven Tee / Motorsport Images