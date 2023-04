Nico Hulkenberg wrócił do F1 z amerykańskim zespołem Haas po trzech latach bez pełnoetatowego miejsca w stawce. Podczas swojej nieobecności Niemiec trzymał rękę na pulsie, występując w pięciu weekendach z Racing Point/Astonem Martinem jako kierowca rezerwowy.

Kierowca Haasa dwukrotnie awansował do Q3 w pierwszych trzech wyścigach ze swoim nowym zespołem, a w Australii zdobył pierwsze punkty za siódme miejsce.

- Wyciągam wiele pozytywów z tego wyścigu i idę naprzód. Wciąż dzieje się tutaj wiele dobrych rzeczy. Mam dobre nastawienie, czuję głód walki. Naprawdę lubię pracować z zespołem i eksperymentować z samochodem. Mamy fajny rytm, który chcemy zachować i przenieść na następne wyścigi - powiedział Hulkenberg po wydarzeniach w Melbourne.

Niemiec przyznał, że ma teraz duże oczekiwania po tym, jak samochód Haasa okazał się konkurencyjny.

- To mój trzeci wyścig po trzech latach przerwy. To szalone i interesujące, jak ludzie tak szybko się do tego przyzwyczajają. Mam na myśli kilka pierwszych wyścigów, dwa razy byliśmy w Q3, raz chyba na 11. miejscu. Kevin [Magnussen] zdobył punkty w Dżuddzie, ja byłem teraz w punktach, więc myślę, że to niezły początek sezonu - dodał Niemiec.

Hulkenberg stwierdził również, że czuje się bardziej komfortowo w samochodzie, gdy pokonuje nim więcej kilometrów.

- Oczywiście początek sezonu to stroma krzywa uczenia się dla mnie i zespołu. Czuję się całkiem szczęśliwy i pewny, że przed nami jeszcze więcej dobrych rzeczy. Połączenie między mną a samochodem wciąż się poprawia, jesteśmy dopiero po trzecim wyścigu - powiedział kierowca Haasa.

Nico Hulkenberg przyznał także, że w środku stawki panuje duża konkurencja, co oznacza, że ​​łatwo jest przesunąć się w górę i w dół w kolejności.

- Są cztery najlepsze drużyny, albo pięć, nie wiem jak z Alpine, ale środek stawki to pięć drużyn. Nie ma już ekip, które są wyraźnie z tyłu. Jesteśmy w jednej bańce z dokładnością do kilku dziesiątych sekundy. Mały błąd może mieć ogromne konsekwencje. Ale jeśli jest dobrze, to znajdziesz się w pierwszej dziesiątce. Taka rywalizacja to fajna zabawa - uznał Hulkenberg.