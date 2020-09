Prawdziwy obraz formy Ferrari

Wyniki treningów przed Grand Prix Belgii wskazywały, iż Ferrari może mieć trudności nawet z awansem do Q2. Ostatecznie oba SF1000 zameldowały się w drugim segmencie czasówki, ale to było wszystko, na co stać dziś było Scuderię.

Biorąc pod uwagę całość wyników, Ferrari było dziś dopiero siódmym zespołem i pokonało jedynie Haasa, Alfę Romeo i Williamsa. Charles Leclerc ruszy jako trzynasty, a Sebastian Vettel czternasty. Zdaniem Niemca sobota na Spa-Francorchamps pokazała jaka obecnie jest forma włoskiej stajni.

- Cóż, to jest prawdziwy obraz - przyznał Vettel. - Właśnie to dziś może osiągnąć nasz samochód. Oczywiście próbowaliśmy wszystkiego, co w naszej mocy, w nocy włożono wiele wysiłku, próbując nieco poprawić sytuację. Trochę się udało, ale z pewnością nie jesteśmy tam, gdzie chcieliśmy. To jednak nie pierwsze kwalifikacje, kiedy tak się dzieje.

Ferrari pogorszyło się względem zeszłorocznej rywalizacji w Belgii o blisko 1,5 s i nie jest w stanie nawiązać do formy z sezonu 2019.

- To nie jest niespodzianka. Staraliśmy się jak mogliśmy. To samochód, który mamy i który znamy już z dotychczasowej części sezonu. P14 nie jest tak ekscytujące jak P1, ale nadal staraliśmy się wszystko odpowiednio poskładać. Rano wyglądało, że możemy nawet nie wejść do Q2, a udało się z obydwoma samochodami. Nie jest to oczywiście sukces, ale to co mogliśmy, zrobiliśmy. Tak to dziś wygląda i zobaczymy co się wydarzy - podsumował Sebastian Vettel.