Wszystkie ekipy, które dotychczas dokonały oficjalnej prezentacji - czyli dziewięć z dziesięciu - starały się mniej lub bardziej skrywać swoje techniczne tajemnice, przynajmniej podczas samego odsłonięcia.

Red Bull Racing był w swoich zabiegach najdokładniejszy. Podczas prezentacji ujawniono jedynie malowanie na modelu pokazowym, stworzonym przez FIA i F1. Choć ekipa z Milton Keynes odbyła shakedown w postaci dnia filmowego, nie wyciekły z niego żadne obrazy mogące dać jakikolwiek obraz nowej konstrukcji.

Dopiero gdy Max Verstappen, urzędujący mistrz świata, wyjechał na tor w Barcelonie, okazało się, jakie rzeczy skrywał RBR.

Największą uwagę zwracają sekcje boczne. Poza stosunkowo wąskimi wlotami do chłodnic posiadają one śmiałe wcięcie, nieco cofnięte w stronę tyłu samochodu. Interesującym rozwiązaniem jest również nos, przymocowany do drugiego elementu przedniego skrzydła, zamiast być wysuniętym całkowicie do przodu.

Całą środę za kierownicą RB18 spędzi Max Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool