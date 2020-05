Presja w Red Bullu to standard

Chociaż program juniorski Red Bulla stworzył świetnych kierowców, w tym Sebastiana Vettela i Maxa Verstappena, jest również znany z szybkiego promowania młodych zawodników, a następnie ich porzucania.

Kwiat jest jednym z kierowców, który stopniowo piął się w górę w tych szeregach aż trafił do Red Bull Racing, ale w trakcie sezonu 2016 został zdegradowany do juniorskiej ekipy. Później całkowicie mu podziękowano, w 2019 roku jednak wrócił do współpracy z austriacką firmą.

Nie zastanawia się nad możliwością kolejnego awansu do czołowego zespołu lub całkowitym rozstaniem z Formułą 1.

- Możemy o tym rozmawiać bez końca, po prostu dam z siebie wszystko w AlphaTauri - powiedział Kwiat dla La Gazzetta dello Sport.

- Oczywiście wszyscy chcą jeździć mocnym samochodem, ale wiele rzeczy musi się poukładać właściwie, aby to się udało - kontynuował.

Jeśli chodzi o wielką presję bycia w programie Red Bulla prowadzonym przez dr Helmuta Marko, dodał: - Presja trwa od czasu programu juniorskiego i jestem do tego przyzwyczajony.

- Trzeba spisać się dobrze, w przeciwnym razie nie masz szans. Co jakiś czas zaczynasz wątpić z tego powodu, ale to tylko część tego programu. Cieszę się, że jestem w tym zespole. Od 2014 roku bardzo się rozwinąłem - zakończył.