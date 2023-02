Verstappen jest jednym z szóstki nominowanych w kategorii na najlepszego męskiego sportowca roku 2022. Rok temu zdobył tę prestiżową nagrodę. Kapituła doceniła jego zażarty i ostatecznie zwycięski bój z Lewisem Hamiltonem o mistrzostwo świata Formuły 1. Teraz Holender ma szansę na powtórkę po tym, jak zdobył swój drugi tytuł, wygrywając po drodze rekordowe piętnaście wyścigów.

W tej samej kategorii nominację otrzymali również: Leo Messi, kapitan piłkarskiej reprezentacji Argentyny, która na zeszłorocznym Mundialu zdobyła mistrzostwo świata, francuski piłkarz Kylian Mbappe, niekwestionowana gwiazda tego samego turnieju, tenisista Rafael Nadal, zeszłoroczny triumfator Australian Open i Roland Garros, mistrz świata i rekordzista w skoku o tyczce Mondo Duplantis oraz koszykarz Golden State Warriors Stephen Curry, MVP finałów sezonu NBA.

Red Bull Racing - mistrz świata wśród konstruktorów - ma szansę zdobyć statuetkę dla najlepszego zespołu. Rywalami są: męska piłkarska reprezentacja Argentyny, żeńska piłkarska reprezentacja Anglii, męska reprezentacja Francji w rugby, Golden State Warriors oraz Real Madryt.

Przedstawiciela sportów motorowych nie brakuje także w kategorii „Powrót Roku”. Francesco Bagnaia zdobył tytuł w MotoGP, mimo że jeszcze w połowie sezonu jest strata do lidera - i obrońcy trofeum - Fabio Quartararo wynosiła 91 punktów. Rywalami Włocha do wyróżnienia są: Manchester United, Christian Eriksen, który wrócił do profesjonalnej gry w piłkę nożną po tym, jak w czasie meczu Euro 2020 zasłabł i doszło u niego do zatrzymania krążenia, golfista Tiger Woods, kolarka Annemiek van Vleuten, lekkoatleta Jakob Ingebrigtsen oraz koszykarz Klay Thompson.

Polska tenisistka Iga Świątek jest nominowana w kategorii najlepszego sportowca wśród kobiet.

Laureus World Sports Awards po raz pierwszy rozdano w 2000 roku.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: MotoGP