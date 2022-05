Do zdarzenia doszło przed upływem kwadransa trzeciego treningu. Ocon stracił panowanie nad Alpine i lewą stroną uderzył w betonową barierę w zakręcie numer 13, tuż przed wąską szykaną pod wiaduktem. Francuz zameldował, że wszystko z nim w porządku, ale wartość zanotowanego przeciążenia (51G) spowodowała, iż kierowca musiał przejść badania w centrum medycznym.

Później okazało się, że Ocon nie weźmie udziału w kwalifikacjach, ponieważ podczas kraksy pękło nadwozie jego A522.

Wypadek 25-latka do złudzenia przypominał kraksę Carlosa Sainza z drugiego treningu. Ocon ujawnił, że Hiszpan poruszał temat braku Tecpro już podczas piątkowego briefingu kierowców.

- To co jest nie do zaakceptowania, to fakt, iż było to 51G w wypadku, który nie powinien mieć aż takich konsekwencji - powiedział Ocon. - To nie przypadek tylko jednego samochodu. Jednak kiedy Carlos skarżył się dyrektorowi wyścigowemu, a my wszyscy tego słuchaliśmy, nic z tym nie zrobiono.

- Były rozmowy minionej [piątkowej] nocy. Carlos powiedział, że uderzenie było zbyt duże. Dziś ja to odczułem. To prawdopodobnie największy „dzwon” w mojej karierze. Wczoraj ucierpiał Carlos, a dziś ja. FIA powinna bardziej dążyć do bezpieczeństwa. Ważne jest to, że obaj będziemy mogli wziąć udział w wyścigu.

Ocon dodał, że siłę uderzenia mocno odczuły jego kolana. Podkreślił także, że być może nadwozie dałoby się naprawić, gdyby w feralnym miejscu była bariera Tecpro.

- Kiedy kierowca kalibru Carlosa, ścigający się dla Ferrari, mówi coś takiego zeszłej nocy, minimum co się powinno zrobić, to wziąć to pod uwagę i postarać się coś zmienić.

Reprezentant Alpine nie chciał zdradzić, jak dyrektor wyścigowy Niels Wittich tłumaczył brak Tecpro. Z kolei Sainz powtórzył opinię Ocona, że wypadek przy takiej prędkości nie powinien mieć aż tak poważnych następstw.

- Przykro mi, że muszę być krytyczny, ale powiedziałem wczoraj FIA, że wypadek na drugim biegu nie powinien być aż tak odczuwalny, a dziś boli mnie szyja. Powiedziałem im, żeby postawili Tecpro, gdyż betonowa ściana w tamtym miejscu jest bardzo twarda. Esteban się rozbił i też to poczuł.

- To jedna z tych rzeczy, których nigdy nie zrozumiem - podsumował Carlos Sainz.

Czytaj również: Wysokie kary za zegarki

Marshals move the car of Esteban Ocon, Alpine A522, after his crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images