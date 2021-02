Hiszpan wraca w tym roku do królowej sportów motorowych, po dwóch latach nieobecności w serii. Będzie reprezentował Alpine, zespół znany do końca zeszłego roku jeszcze jako Renault.

Alonso na początku tego miesiąca miał wypadek podczas treningu rowerowego w Szwajcarii. Doznał pęknięcia górnej szczęki i wymagana była operacja.

Został wypisany ze szpitala 48 godzin po operacji, a zespół przekazał wówczas, że w nadchodzących tygodniach ich kierowca będzie „w pełni gotowy do podjęcia przygotowań do sezonu”. Alonso jednak szybko wrócił do intensywnych treningów, co obrazuje za pośrednictwem mediów społecznościowych udostępniając szereg postów.

Natomiast potwierdzono, że nie będzie uczestniczył w internetowej prezentacji A521 zaplanowanej na drugiego marca.

- Z przykrością potwierdzamy, że Fernando Alonso nie będzie obecny na spotkaniu z mediami podczas sesji pytań i odpowiedzi - oświadczył zespół. - Sytuacja sanitarna i obowiązujące przepisy nie pozwalają na prowadzenie jakichkolwiek działań marketingowych i komunikacyjnych podczas przygotowań do sezonu w tym kluczowym okresie.

- Zamiast tego opublikujemy pytania oraz odpowiedzi Fernando przeznaczone do wykorzystania w prasie. Natomiast dla mediów będzie dostępny w Bahrajnie podczas testów przedsezonowych.

Wirtualna prezentacja zostanie przeprowadzona z terytorium Wielkiej Brytanii, a aktualne obostrzenia w podróżowaniu oznaczają, że tylko sportowcy przyjeżdżający do kraju na konkretne zawody, są zwolnieni z kwarantanny.

Do tego na nieobecność Alonso wpłynęły zmiany w harmonogramie jego przygotowań do sezonu.

We wspomnianej wirtualnej prezentacji będą uczestniczyli: drugi z kierowców Esteban Ocon, szef zespołu Davide Brivio, dyrektor wykonawczy Marcin Budkowski oraz prezes Alpine Laurent Rossi.