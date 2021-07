Prezentacja nowej Formuły 1

Formuła 1 przedstawi nowy kierunek tego sportu w czwartek przed Grand Prix Wielkiej Brytanii w ten weekend. Po serii prezentacji grafik oraz modelu do testów w tunelu aerodynamicznym, zostanie odsłonięta pełnowymiarowa makieta nowego bolidu.

Rewolucja techniczna w królowej sportów motorowych początkowo była zaplanowana na ten rok, ale przesunięto ją na sezon 2022 z powodu pandemii koronawirusa.

Do F1 powróci efekt przypowierzchniowy i bardzo duża część docisku będzie generowana przez podłogę. Przednie i tylne skrzydła nie będą już miały tak skomplikowanych konstrukcji, jak obecnie. Zaletą ma być znacznie czystszy przepływ powietrza, co pozwoli bolidom na bliższe podążanie za rywalem w wyścigu. Jest nadzieja, że przełoży się to na bardziej zaciętą rywalizację i więcej manewrów wyprzedzania.

To także pierwszy rok, w którym limit budżetowy i limity rozwojowe będą miały realny wpływ na formę zespołów, co ma pomóc w wyrównaniu szans między czołowymi ekipami, a dalszą częścią stawki. Zmianie nie uległy przepisy dotyczące silników.

Prezentacja samochodu i sezonu 2022 odbędzie się w czwartek od 15:30 polskiego czasu.