Prezentacja po amerykańsku
W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu Cadillac zaprezentował malowanie swojego pierwszego bolidu Formuły 1.
Cadillac F1 livery
Autor zdjęcia: Cadillac Communications
Prezentacja odbyła się w iście amerykańskim stylu, ponieważ zespół ujawnił swoje barwy podczas reklamy wyemitowanej w trakcie meczu Super Bowl ligi NFL.
Nowy samochód Cadillaca będzie nosił dwustronne malowanie. Jego lewa strona będzie szarobiała, a prawa czarna.
Projekt nawiązuje do malowania zespołu BAR z sezonu 1999, które, aby uwzględnić różnych sponsorów, również było dwustronne.
Na ujawnionym projekcie widać niewielu partnerów. Na bocznych panelach znajduje się logo TWG, a logo IFS na tylnych osłonach błotników nawiązuje do szwedzkiej firmy programistycznej. Na bocznych osłonach za przednimi kołami widnieją wizerunki amerykańskiej marki Jim Beam oraz meksykańskiej firmy telekomunikacyjnej Claro, od dawna wspierającej Sergio Pereza.
Siostrzana marka Telcel, również związana z 36-latkiem i dyskretnie eksponuje się przed kokpitem. Marka odzieżowa Tommy Hilfiger jest jednym z kilku logotypów umieszczonych na osłonie silnika.
- To malowanie reprezentuje kim jesteśmy i co wnosimy do Formuły 1 – powiedział prezes Dan Towriss. - Każdy szczegół jest przemyślany, odważny, nowoczesny i bezsprzecznie amerykański, a jednocześnie szanujący dziedzictwo i precyzję, które definiują ten sport.
- Decyzja o zaprezentowaniu naszego pierwszego malowania podczas Super Bowl i w samym sercu Times Square to sposób na zaprezentowanie naszej tożsamości światu na styku kultury i rozrywki oraz nawiązanie kontaktu z kibicami w miejscach daleko poza padokiem.
Kierowcami Cadillaca w 2026 roku zostali Perez i Valtteri Bottas, którzy wracają na tory wyścigowe po rocznej przerwie. Meksykanin i Fin wygrali łącznie 16 Grand Prix, zdobywając 23 pole position i stając na podium aż 106 razy.
Prezentacja barw Cadillaca na sezon F1 2026
