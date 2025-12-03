Amerykański zespół przygotował niespodziankę i planuje zaprezentować malowanie swojego pierwszego bolidu Formuły 1 w reklamie nadanej podczas rozgrywek Super Bowl. Nietypowa prezentacja odbędzie się 8 lutego.

Cadillac debiutując w przyszłym roku podczas Grand Prix Australii w dniach 6-8 marca, dołączy do stawki jako jedenasty zespół F1.

Forma prezentacji jest w pełni uzasadniona, ponieważ stale dąży się do zwiększenia popularności F1 w USA. Cadillac zdaje sobie doskonale z tego sprawę i podkreśla doniosłość tego wydarzenia.

- Super Bowl to jeden z nielicznych elementów w amerykańskiej kulturze, w których sport, rozrywka i historia łączą się ze sobą – powiedział szef Cadillac F1, Dan Towriss, o wydarzeniu, które wyłoni mistrza NFL i odbędzie się w Santa Clara w Kalifornii.

- Daje nam to szansę na zaprezentowanie zespołu Cadillaca na scenie, która odzwierciedla to, kim jesteśmy. Jesteśmy dumni z naszego amerykańskiego dziedzictwa i chcemy pokazać się w sposób odważny oraz innowacyjny.

- To dopiero początek, ale jestem z tego momentu niezwykle dumny - dodał.

Daje to Cadillacowi możliwość zaprezentowania się ogromnej widowni w USA, biorąc pod uwagę, że rozgrywki w 2025 roku obejrzało 127,7 mln widzów, co stanowiło najwyższą widownię w historii amerykańskiej telewizji transmitowanej przez jedną stację.

Cadillac F1 Team Launch Party Autor zdjęcia: Cadillac Communications

Super Bowl to coś więcej niż tylko mecz, a wielu fanów interesuje się nawet reklamami emitowanymi w trakcie wydarzenia.

Reklamy podczas relacji z Super Bowl cieszą się ogromnym zainteresowaniem, a koszt 30-sekundowego spotu wynosi około 8 mln dolarów. Chociaż Towriss odmówił ujawnienia, ile Cadillac wydał na reklamę, powiedział, że „to typowy wydatek w Super Bowl”.

Cadillac jest piątym zespołem F1, który ogłosił datę prezentacji barw na rok 2026, po Red Bullu i Racing Bulls (oba 15 stycznia), Alpine (23 stycznia) i Astonie Martinie (9 lutego).

Amerykańska marka pojawi się jednak na torze jeszcze przed emisją reklamy podczas Super Bowl, ponieważ Cadillac planuje wraz z doświadczonymi kierowcami Sergio Perezem i Valtterim Bottasem, pierwszy przejazd bolidem w styczniu 2026 roku.

Nastąpi to przed pierwszymi oficjalnymi testami przedsezonowymi, które odbędą się w dniach 26-30 stycznia w Barcelonie. Kolejne testy odbędą się w Bahrajnie w dniach 11-13 lutego i 18-20 lutego.