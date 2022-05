Jeden z dwóch nowych dyrektorów wyścigowych - Niels Wittich, choć generalnie chwalony za decyzje podejmowane odnośnie sytuacji torze, dał się we znaki niektórym kierowcom przypominając im uchwalone dawno temu przepisy zakazujące noszenia biżuterii podczas aktywności na torze oraz nakazujące posiadanie atestowanej bielizny.

Szczególnie niezadowolony z ostrzejszego podejścia FIA jest Lewis Hamilton, a wsparł go Sebastian Vettel. Czterokrotny mistrz świata paradował po alei serwisowej Miami International Autodrome w bokserkach założonych na kombinezon.

Jednak Alex Wurz, prezes Stowarzyszenia Kierowców Grand Prix [GPDA] uważa, że przepisy są słuszne, choć dodał, iż nieco inaczej by je egzekwował.

- Ten przepis ma właściwe podstawy - powiedział Wurz w rozmowie z agencją Reuters. - Chociaż prawdopodobnie wolałbym nieco inne podejście, jeśli chodzi o sposób przekazania wiadomości.

- Nie chcę, aby było jak na boisku piłkarskim, gdzie nieustannie są ręce w górze i słowne obelgi. Trzeba to wypracować wspólnie. Taki styl bym preferował w tej sprawie.

Wspomniane przepisy dotyczące biżuterii i atestowanej odzieży istnieją w motorsporcie od dawna, a Wurz ich słuszność podpiera przypadkiem Krisa Nissena. Duńczyk w 1988 roku miał wypadek na torze Fuji podczas rundy All-Japan Sports Prototype Championship. Jego Porsche 962 stanęło w płomieniach, a on sam doznał poważnych poparzeń.

- Pokazał mi swoje ciało i powiedział: „Patrz” - wspomniał Wurz. - Najbardziej bolesną rzecz u niego wywołała nie długość przebywania w ogniu, ale elastyczna gumka od majtek, która wtopiła się w skórę. Przyznał, że przez lata odczuwał ogromny ból. To mi dało do myślenia.

- Powiedziałem sobie, że nie chcę żyć z podobnymi konsekwencjami tylko dlatego, że nie zdjąłem majtek i nie włożyłem ognioodpornej bielizny. To samo tyczy się biżuterii.

W trakcie weekendu w Miami Hamilton spotkał się z przedstawicielami medycznymi FIA. Siedmiokrotny mistrz świata obiecał zdjąć to, co możliwe, a na rzeczy trudniejsze do usunięcia dostał czas do Grand Prix Monako. Wydawało się, że doszło do ugody, ale Hamilton stwierdził później, iż skoro dostał „ulgę” na Miami, dostanie również i na resztę roku, więc nie zamierza się dostosowywać.