Dyrektor techniczny Francois-Xavier Demaison i szef aerodynamiki Dave Wheater opuścili zespół w grudniu, równolegle z odejściem byłego szefa zespołu, Josta Capito.

Podczas gdy Williams szybko zatrudnił Vowlesa z Mercedesa jako nowego szefa zespołu, dwa najważniejsze stanowiska techniczne pozostają nieobsadzone.

Biorąc pod uwagę przymusowy urlop, z którym zwykle wiążą się takie stanowiska, może upłynąć wiele miesięcy, zanim wybrani kandydaci będą mogli rozpocząć pracę.

- Myślę, że najważniejsze jest to, że technicznie nie mamy struktury, oczywiście w wyniku wprowadzonych zmian. Po pierwsze, wprowadźmy odpowiedni zestaw struktur, jeśli chodzi o dyrektora technicznego i szefa aerodynamiki. To jest numer jeden, ponieważ organizacja potrzebuje ich, aby iść naprzód - powiedział Vowles, zapytany o to, jaki jest jego priorytet na najbliższy czas.

James Vowles podkreślał, że nie spieszy mu się do obsadzenia najwyższego stanowiska technicznego, ponieważ chce znaleźć odpowiednią osobę na to miejsce.

- Na ten moment to silna organizacja, która działa bez dyrektora technicznego. Kiedy mówię te słowa, samochód jest na torze, jest zbudowany. Wszyscy wykonali niesamowitą pracę przez zimę, aby to osiągnąć. Nie chodzi o sprowadzenie kogoś na krótki termin Chodzi o upewnienie się, że mamy odpowiednią osobę. Nie będziemy się spieszyć z podjęciem decyzji - dodał Vowles.

Nowy szef zespołu Williamsa podkreślił, że mimo braku sukcesów w ostatnich latach, trafił on w fabryce na personel, który ma w sobie ogrom pasji do Formuły 1 i nieustannej pracy.

- Na miejscu jest wielu wspaniałych ludzi. Oczywiście mieli trudne ostatnie 15 lat, spowodowane różnymi okolicznościami, brakiem inwestycji i innymi przyczynami. Jednak nadal można powiedzieć, że jest w nich ten sam poziom pasji, niezależnie od pozycji w stawce - dodał szef Williamsa.

Logan Sargeant, Williams FW45 1 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 2 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 3 / 7 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 4 / 7 Autor zdjęcia: Zak Mauger / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 5 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams Racing 6 / 7 Autor zdjęcia: Sam Bloxham / Motorsport Images Logan Sargeant, Williams FW45 7 / 7 Autor zdjęcia: Mark Sutton / Motorsport Images