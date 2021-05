Perez ruszy jutro z ósmego pola. Trzeci segment kwalifikacji poszedł mu gorzej niż dwa pierwsze. Strata do najszybszego Lewisa Hamiltona wyniosła niemal sekundę.

Podczas wywiadów po czasówce Perez zdradził, że zadanie utrudniał mu problem z lewym ramieniem.

- Miałem trochę problemów. Nie czułem się dzisiaj w 100 procentach gotowy - przyznał Perez. - Przez całe kwalifikacje dokuczało mi ramię. Czułem się źle.

- Rozmawiałem z zespołem. Sprawdziliśmy sytuację i jutro powinniśmy być w pełni gotowi. Dziś w miarę trwania czasówki było coraz gorzej.

Choć problemy zdrowotne mogły usprawiedliwiać słabszy wynik, Perez generalnie nie był zadowolony ze swojego występu. W pierwszym wyjeździe w Q3 przytrafił mu się obrót pod koniec okrążenia.

- To po prostu zły dzień. Nie wykonałem ani jednego dobrego okrążenia. Q1 wyglądało dobrze, ale potem nie zrobiliśmy żadnego progresu. Nie byłem w formie, więc trudno było wyciągnąć z samochodu to, co najlepsze - podsumował Sergio Perez.