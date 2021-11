Zespoły F1 ostrzegły kierowców, aby trzymali się z dala od krawężników na torze w Lusajl po tym, jak kilka samochodów zostało uszkodzonych w piątkowych treningach.

Najbardziej poszkodowanym kierowcą był Nikita Mazepin, który ze względu na wymianę podwozia musiał zrezygnować z udziału w drugiej sesji treningowej. Inne ekipy miały problemy z podłogami w swoich samochodach oraz karbonowymi częściami karoserii.

Krawężniki zostały zamontowane na torze w ramach modernizacji, aby przystosować obiekt według specyfikacji FIA.

Szef zespołu Haas, Gunther Steiner stwierdził, że Mazepin nie nadużywał limitów toru, które są głównym tematem rozmów w ten weekend.

- Gdyby to była tylko podłoga, bylibyśmy to w stanie szybko naprawić. Jednak to były większe uszkodzenia. Nikita nie wyjeżdżał zbytnio poza tor, to po prostu niefortunne zdarzenie.

Andreas Seidl, który zarządza McLarenem, uważa, że przyczyną szkód jest prędkość, z jaką kierowcy najeżdżają na krawężniki.

- To bardzo szybki tor, z dużą ilością zakrętów. Krawężniki są tutaj dość ostre. Podejmowanie tutaj ryzykownych manewrów może spowodować dodatkowe uszkodzenia.

Kolejnym poszkodowanym był Aston Martin. Podczas pierwszego treningu w bolidzie Lance'a Strolla awarii uległ system hydrauliczny. Otmar Szafnauer zwrócił uwagę, że zespół musi odpowiednio dbać o części zamienne.

- Kierowcy i inżynierowie lubią ten tor. Wyjątkiem są tylko krawężniki. Musimy być naprawdę ostrożni i starannie zarządzać naszymi częściami zamiennymi.