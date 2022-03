Nowy reprezentant stajni Alfa Romeo F1 Team Orlen - Valtteri Bottas oraz kierowca rezerwowy zespołu - Robert Kubica, doświadczyli problemów z C32, co mocno odbiło się na dystansie pokonanym w środę na Circuit de Barcelona-Catalunya. Łącznie zaliczyli tylko 32 okrążenia.

Przypomnijmy, że Fin z pierwszymi trudnościami borykał się już podczas shakedownu samochodu, we Fiorano w zeszłym tygodniu.

- Tak, mieliśmy pewne problemy z bolidem, które niestety kosztowały nas dość dużo czasu - przyznał Bottas. - Niektóre bolączki wiązały się z niezawodnością, inne z elementami mechanicznymi. Na szczęście w pełni zrozumieliśmy z czym mamy do czynienia. Wiemy, jak wszystko naprawić. Nie było jednak wystarczająco dużo czasu w ciągu dnia, aby z tym wszystkim się uporać.

- Z pewnością dzień nie potoczył się odpowiednio, ale mimo wszystko trochę pojeździliśmy, dzięki czemu wiemy, jak podejść do jutrzejszej pracy - dodał

Bottas został poproszony o porównanie charakterystyki nowego samochodu do zeszłorocznej konstrukcji: - Bolid różni się, ale nie aż tak bardzo. Wiadomo, stał się znacznie większy i cięższy w porównaniu do poprzednika. Poza tym jednak nie jest to aż taki kontrast, jak dzień i noc. Z pewnością musimy jeszcze dostosować się do niego. Dużo nauki przed nami.

Fin w czwartek będzie kontynuował pracę. Dołączy do niego debiutujący w F1 Guanyu Zhou.

Galeria zdjęć: Valtteri Bottas podczas testów F1

