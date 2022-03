Schumacher podczas sobotnich kwalifikacji uległ groźnie wyglądającemu wypadkowi. Niemcowi nic się nie stało, po kontrolnych badaniach w szpitalu został wypuszczony. Mimo pozwolenia do startu Gunther Steiner podjął decyzję, aby 23-latek nie startował.

Problemem jest bolid, który uległ poważnym uszkodzeniom. Podczas ściągania wraku z toru od całości maszyny odpadła skrzynia biegów. Steiner chce zapewnić w pełny sprawny bolid Schumacherowi na Grand Prix Australii.

Marshals recover the remains of the car driven by Mick Schumacher, Haas VF-22, after a heavy crash in Q2

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images