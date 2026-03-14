W maju 2025 roku Włoch został najmłodszym zwycięzcą kwalifikacji Formuły 1, wygrywając czasówkę do sprintu w Miaim. Dziś oficjalnie pobił rekord Sebastiana Vettela, a jutro ustawi się na pole position do Grand Prix Chin, będąc o półtora roku młodszym, niż jakikolwiek inny kierowca w historii Formuły 1.

W drodze po pierwsze miejsce pomogła mu awaria w bolidzie George'a Russella. Jego zespołowy partner niespodziewanie zatrzymał się na torze w Q3, zgłaszając problem z samochodem. Mercedes przekazał mu instrukcje, dzięki którym zdołał odpalić i wrócić do garażu, a następnie zanotować drugi czas pod sam koniec sesji, jednak Kimi okazał się lepszy.

Drugi rząd przypadł kierowcom Ferrari: Charlesowi Leclercowi i szybszemu o 0,007 sekundy Lewisowi Hamiltonowi. Na kolejnych dwóch polach ustawią się Oscar Piastri i Lando Norris. Pierre Gasly zdołał wskoczyć przed ósmego Maxa Verstappena oraz dziewiątego Isacka Hadjara, a pierwszą dziesiątkę zamknął Oliver Bearman.

W Q2 odpadli: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad i Gabriel Bortoleto. Brazylijczyk pod sam koniec wypadł z toru, wywołując żółte flagi i anulując okrążenia wielu kierowcom.

Pierwsza odsłona kwalifikacji nie przyniosła żadnych niespodzianek. Odpadł w niej Williams, Aston Martin i Cadillac. Ostatnia trójka zespołów może szukać pocieszenia w poprawie tempa względem kwalifikacji do sprintu, podczas gdy czołówka zanotowała spadek.

Obie sesje kwalifikacyjne zakończyły się niemal identycznym rezultatem. W Q1 i Q2 odpadli ci sami kierowcy, a różnice w pozycjach były minimalne. Najwięcej stracił Norris - trzy pozycje, a zyskał Franco Colapinto - cztery.

Wyniki: