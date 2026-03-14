Formuła 1 GP Chin

Problemy Russella otwierają drogę Kimiemu

Andrea Kimi Antonelli wygrywa kwalifikacje i zostaje najmłodszym zdobywcą pole position do Grand Prix Formuły 1.

Maciej Klaja
Opublikowano:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Autor zdjęcia: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

W maju 2025 roku Włoch został najmłodszym zwycięzcą kwalifikacji Formuły 1, wygrywając czasówkę do sprintu w Miaim. Dziś oficjalnie pobił rekord Sebastiana Vettela, a jutro ustawi się na pole position do Grand Prix Chin, będąc o półtora roku młodszym, niż jakikolwiek inny kierowca w historii Formuły 1.

W drodze po pierwsze miejsce pomogła mu awaria w bolidzie George'a Russella. Jego zespołowy partner niespodziewanie zatrzymał się na torze w Q3, zgłaszając problem z samochodem. Mercedes przekazał mu instrukcje, dzięki którym zdołał odpalić i wrócić do garażu, a następnie zanotować drugi czas pod sam koniec sesji, jednak Kimi okazał się lepszy.

Drugi rząd przypadł kierowcom Ferrari: Charlesowi Leclercowi i szybszemu o 0,007 sekundy Lewisowi Hamiltonowi. Na kolejnych dwóch polach ustawią się Oscar PiastriLando NorrisPierre Gasly zdołał wskoczyć przed ósmego Maxa Verstappena oraz dziewiątego Isacka Hadjara, a pierwszą dziesiątkę zamknął Oliver Bearman.

W Q2 odpadli: Nico Hulkenberg, Franco ColapintoEsteban OconLiam LawsonArvid Lindblad i Gabriel Bortoleto. Brazylijczyk pod sam koniec wypadł z toru, wywołując żółte flagi i anulując okrążenia wielu kierowcom.

Pierwsza odsłona kwalifikacji nie przyniosła żadnych niespodzianek. Odpadł w niej Williams, Aston Martin i Cadillac. Ostatnia trójka zespołów może szukać pocieszenia w poprawie tempa względem kwalifikacji do sprintu, podczas gdy czołówka zanotowała spadek.

Obie sesje kwalifikacyjne zakończyły się niemal identycznym rezultatem. W Q1 i Q2 odpadli ci sami kierowcy, a różnice w pozycjach były minimalne. Najwięcej stracił Norris - trzy pozycje, a zyskał Franco Colapinto - cztery.

Wyniki:

Wszystkie statystyki
 
Poz. Kierowca # Nadwozie Silnik Okr. Czas Różnica Opony km/h
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 15

1'32.064

   S 213.151
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 13

+0.222

1'32.286

 0.222 S 212.638
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 19

+0.351

1'32.415

 0.129 S 212.342
4 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 20

+0.364

1'32.428

 0.013 S 212.312
5 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 20

+0.486

1'32.550

 0.122 S 212.032
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 20

+0.544

1'32.608

 0.058 S 211.899
7 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 21

+0.809

1'32.873

 0.265 S 211.294
8 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 20

+0.938

1'33.002

 0.129 S 211.001
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 20

+1.057

1'33.121

 0.119 S 210.732
10 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 19

+1.228

1'33.292

 0.171 S 210.346
11 Germany N. Hülkenberg Audi 27 Audi Audi 12

+1.290

1'33.354

 0.062 S 210.206
12 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 15

+1.293

1'33.357

 0.003 S 210.199
13 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 14

+1.474

1'33.538

 0.181 S 209.792
14 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 15

+1.701

1'33.765

 0.227 S 209.284
15 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 15

+1.720

1'33.784

 0.019 S 209.242
16 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 14

+1.901

1'33.965

 0.181 S 208.839
17 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 10

+2.253

1'34.317

 0.352 S 208.060
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 10

+2.708

1'34.772

 0.455 S 207.061
19 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+3.139

1'35.203

 0.431 S 206.123
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+3.372

1'35.436

 0.233 S 205.620
21 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 9

+3.931

1'35.995

 0.559 S 204.423
22 Mexico S. Pérez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 6

+4.842

1'36.906

 0.911 S 202.501
Pełne wyniki


