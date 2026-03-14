Problemy Russella otwierają drogę Kimiemu
Andrea Kimi Antonelli wygrywa kwalifikacje i zostaje najmłodszym zdobywcą pole position do Grand Prix Formuły 1.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Autor zdjęcia: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
W maju 2025 roku Włoch został najmłodszym zwycięzcą kwalifikacji Formuły 1, wygrywając czasówkę do sprintu w Miaim. Dziś oficjalnie pobił rekord Sebastiana Vettela, a jutro ustawi się na pole position do Grand Prix Chin, będąc o półtora roku młodszym, niż jakikolwiek inny kierowca w historii Formuły 1.
W drodze po pierwsze miejsce pomogła mu awaria w bolidzie George'a Russella. Jego zespołowy partner niespodziewanie zatrzymał się na torze w Q3, zgłaszając problem z samochodem. Mercedes przekazał mu instrukcje, dzięki którym zdołał odpalić i wrócić do garażu, a następnie zanotować drugi czas pod sam koniec sesji, jednak Kimi okazał się lepszy.
Drugi rząd przypadł kierowcom Ferrari: Charlesowi Leclercowi i szybszemu o 0,007 sekundy Lewisowi Hamiltonowi. Na kolejnych dwóch polach ustawią się Oscar Piastri i Lando Norris. Pierre Gasly zdołał wskoczyć przed ósmego Maxa Verstappena oraz dziewiątego Isacka Hadjara, a pierwszą dziesiątkę zamknął Oliver Bearman.
W Q2 odpadli: Nico Hulkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad i Gabriel Bortoleto. Brazylijczyk pod sam koniec wypadł z toru, wywołując żółte flagi i anulując okrążenia wielu kierowcom.
Pierwsza odsłona kwalifikacji nie przyniosła żadnych niespodzianek. Odpadł w niej Williams, Aston Martin i Cadillac. Ostatnia trójka zespołów może szukać pocieszenia w poprawie tempa względem kwalifikacji do sprintu, podczas gdy czołówka zanotowała spadek.
Obie sesje kwalifikacyjne zakończyły się niemal identycznym rezultatem. W Q1 i Q2 odpadli ci sami kierowcy, a różnice w pozycjach były minimalne. Najwięcej stracił Norris - trzy pozycje, a zyskał Franco Colapinto - cztery.
Wyniki:
cq
|Poz.
|Kierowca
|#
|Nadwozie
|Silnik
|Okr.
|Czas
|Różnica
|Opony
|km/h
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|15
|
1'32.064
|S
|213.151
|2
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|13
|
+0.222
1'32.286
|0.222
|S
|212.638
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|19
|
+0.351
1'32.415
|0.129
|S
|212.342
|4
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|20
|
+0.364
1'32.428
|0.013
|S
|212.312
|5
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.486
1'32.550
|0.122
|S
|212.032
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|20
|
+0.544
1'32.608
|0.058
|S
|211.899
|7
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|21
|
+0.809
1'32.873
|0.265
|S
|211.294
|8
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+0.938
1'33.002
|0.129
|S
|211.001
|9
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|20
|
+1.057
1'33.121
|0.119
|S
|210.732
|10
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|19
|
+1.228
1'33.292
|0.171
|S
|210.346
|11
|N. Hülkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|12
|
+1.290
1'33.354
|0.062
|S
|210.206
|12
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|15
|
+1.293
1'33.357
|0.003
|S
|210.199
|13
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|14
|
+1.474
1'33.538
|0.181
|S
|209.792
|14
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.701
1'33.765
|0.227
|S
|209.284
|15
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|15
|
+1.720
1'33.784
|0.019
|S
|209.242
|16
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|14
|
+1.901
1'33.965
|0.181
|S
|208.839
|17
|C. Sainz Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|10
|
+2.253
1'34.317
|0.352
|S
|208.060
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|10
|
+2.708
1'34.772
|0.455
|S
|207.061
|19
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.139
1'35.203
|0.431
|S
|206.123
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+3.372
1'35.436
|0.233
|S
|205.620
|21
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+3.931
1'35.995
|0.559
|S
|204.423
|22
|S. Pérez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|6
|
+4.842
1'36.906
|0.911
|S
|202.501
