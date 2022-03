Kierowca AlphaTauri miał za sobą udaną pierwszą część wyścigu. Francuz cały czas śledził Estebana Ocona, Fernando Alonso, Valtteriego Bottasa i Kevina Magnussena.

Końcówka niestety była trudna dla Gasly'ego. W trakcie jazdy zaczął go boleć brzuch, który utrudniał mu jazdę. Mimo wszystko 26-latek zdołał dojechać do mety na ósmej pozycji.

- Jestem naprawdę zadowolony z rezultatu. To było najboleśniejsze 15 okrążeń w całej mojej karierze. Podczas hamowania, czułem, jak wbija mi się jelito w brzuch. Nie wiem ,co się stało, ale umierałem w samochodzie i krzyczałem z bólu. Jestem po prostu szczęśliwy, że dojechałem cały do mety - tłumaczy Francuz.

Są to pierwsze punkty Pierre'a Gasly'ego w sezonie. Zeszły wyścig Francuz zakończył przedwcześnie z powodu awarii bolidu.

- Straciliśmy szansę na punkty w Bahrajnie. Dzisiaj Yuki nawet nie zdołał wystartować. Cieszę się, że przynajmniej ja zdołałem dojechać. Pod względem niezawodności oba weekendy były bardzo trudne - podsumował kierowca z Francji.