FIA i Formuła 1 dążą do tego, by w przyszłości ograniczyć liczbę kompletów ogumienia zużywanych w trakcie wyścigowego weekendu. Zespoły zgodziły się na próbne zmniejszenie puli opon dostępnej na dwie przyszłoroczne rundy. Zamiast trzynastu zestawów, wykorzystać będzie można jedenaście.

Zostanie to przeprowadzone w celu oceny wpływu zmniejszenia dostępności opon na rywalizację na torze, z generalnym zamiarem przejścia w przyszłości na bardziej zrównoważone wykorzystanie ogumienia - brzmi fragment komunikatu FIA.

Okazało się, że eksperymentalne zmniejszenie liczby dostępnych opon połączone zostanie ze zmianą reguł dotyczących kwalifikacji.

Obecnie kierowcy mają dowolność w doborze opon. Podczas dwóch próbnych weekendów FIA wyznaczy konkretną mieszankę na każdy segment czasówki: twardą w Q1, pośrednią w Q2 i miękką w Q3. Wybór stanie się dowolny, jeśli któraś część kwalifikacji uznana zostanie za rozgrywaną na mokrej nawierzchni.

Eksperyment zakłada również zmianę dostępności poszczególnych mieszanek. Obecnie podczas tradycyjnego weekendu (bez sprintu) kierowcy mają do dyspozycji osiem miękkich kompletów, trzy pośrednie i dwa twarde. W trakcie zatwierdzonej próby będą to: po cztery miękkie i pośrednie oraz trzy twarde. Włodarze chcą, by w trakcie weekendu kierowcy wykorzystywali szerszą gamę ogumienia.

Ponadto potwierdzono, że w trakcie dwóch tegorocznych rund kierowcy, aby pomóc Pirelli, wykorzystają w treningu prototypowe mieszanki szykowane na sezon 2023. Napięty harmonogram uniemożliwił włoskiemu producentowi zaplanowanie wystarczającej liczby oddzielnych testów.

