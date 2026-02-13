Kierowca Ferrari ma za sobą pracowity dzień, który zakończył z najlepszym czasem okrążenia i na drugim miejsu pod względem liczby przejechanych kilometrów.

Monakijczyk uzyskał rano na miękkich oponach czas 1.34,273 s i był o 0,511 s lepszy od Norrisa w McLarenie na pośrednich oponach.

Do wieczora czołówka już nie poprawiła czasów okrążeń, bo podczas popołudniowej sesji przejazdy były przerywane aż trzykrotnie z powodu czerwonej flagi.

Po raz pierwszy jazdy zostały wstrzymane, gdy Valtteri Bottas stracił część prawego lusterka swojego Cadillaca, które niemal uderzyło w Williamsa Carlosa Sainza.

Przerwa trwała około 10 minut, po czym wkrótce pojawiła się kolejna czerwona flaga z powodu zatrzymania w pierwszym zakręcie Alpine Pierre'a Gasly'ego. Ostatnia czerwona flaga została wywieszona pod koniec sesji, w celu przetestowania procedury.

Po porannych problemach Andrei Kimiego Antonelliego z jednostką napędową, do Mercedesa wsiadł faworyt bukmacherów do tytułu, George Russell, który awansował na czwarte miejsce w tabeli czasów z 54 okrążeniami na koncie.

Brytyjczyk uzyskał czas 1.35,466 s i stracił tylko 0,072 s do trzeciego Olivera Bearmana, z którym przez całe popołudnie nieustannie zamieniał się miejscami.

Isack Hadjar rano przejechał tylko jedno okrążenie, po tym jak doszło do wycieku z jednostki napędowej bolidu Red Bulla, ale odrobił straty po południu, uzyskując piąty najszybszy czas 1.36,56 s.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Autor zdjęcia: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Drugiego dnia testów w Bahrajnie zespoły wciąż skupiały się na zrobieniu jak największych przebiegów i czasy okrążeń schodziły na drugi plan.

Po czwartkowej części jazd w klasyfikacji liczby okrążeń na czele znajduje się Norris, który zrobił 149 kółek na Bahrain International Circuit. Dalej jest Leclerc (139), Bearman (130), Fernando Alonso (98) oraz Gasly (97).

Kierowcy, którzy mogą się pochwalić największą liczbą zrobionych kilometrów, jeździli cały dzień i nie dzieli się samochodem z zespołowym kolegą. Z kolei w samochodach Mercedesa, Audi, Racing Bulls, Cadillaca i Williamsa kierowcy zamieniali się miejscami.

Spośród zespołów to McLaren przejechał najwięcej okrążeń (149). Ferrari zajmuje drugie miejsce (139), wyprzedzając Racing Bulls (133), Williamsa (131), Haasa (130) i Audi (114). Cadillac ze 109 okrążeniami był siódmym i ostatnim zespołem, który zrobił ponad 100 kółek.

Wyniki drugiego dnia testów w Bahrajnie:

1. Charles Leclerc, 1.34,273s - (139 okrążeń)

2. Lando Norris, 1.34,784s - (149 okrążeń)

3. Oliver Bearman, 1.35,394s - (130 okrążeń)

4. George Russell, 1.35,466s - (54 okrążenia)

5. Isack Hadjar, 1.36,561s - (87 okrążeń)

6. Gabriel Bortoleto, 1.36,670s - (67 okrążeń)

7. Pierre Gasly, 1.36,723s - (97 okrążeń)

8. Valtteri Bottas, 1.36,824s - (67 okrążeń)

9. Alexander Albon, 1.37,229s - (62 okrążenia)

10. Nico Hulkenberg, 1.37,266s - (47 okrążeń)

11. Arvid Lindblad, 1.37,470s - (83 okrążenia)

12. Carlos Sainz, 1.37,592s - (69 okrążeń)

13. Liam Lawson, 1.38,017s - (50 okrążeń)

14. Fernando Alonso, 1.38,248 - (98 okrążeń)

15. Sergio Perez, 1.38,653s - (42 okrążenia)