Po czwartkowej inwazji Rosji na Ukrainę, F1 wydało oświadczenie w kwestii wyścigu w Soczi, które zostało odwołane związku z napiętą sytuacją między państwami.

Ruch ten został poparty przez wielu kierowców. Czterokrotny mistrz świata Sebastian Vettel powiedział w czwartek, że jeśli wyścig dojdzie do skutku, on go zbojkotuje.

Promotor Grand Prix Rosji - Rosgonki potwierdził, że doszło do zawieszenia kontraktu z władzami F1. Dodał również, aby na chwilę obecną kibicie nie ubiegali się o zwrot pieniędzy za bilety, ponieważ nadal możliwe jest, że Grand Prix Rosji odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi planami, mimo decyzji F1.

- Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem wydanym przez Formułę 1 25.02.2022, w związku z obecną sytuacją polityczną, FIA postanowiła zawiesić przygotowania do rundy Mistrzostw Świata Formuły 1 w Rosji. Umowa między oficjalnym promotorem GP Rosji ANO ROSGONKI a F1 zostaje zawieszona. Zakupione bilety nie są anulowane, ponieważ nadal istnieje możliwość, że runda odbędzie się - czytamy w oświadczeniu.

Miało to być ostatnie Grand Prix Rosji na torze w Soczi. Od 2023 wyścig ma się odbywać w Sankt Petersburgu.