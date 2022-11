Sebastian Vettel po sezonie 2022 rozstał się z Astonem Martinem oraz zakończył karierę sportową w Formule 1.

Niemiec największe sukcesy w królowej sportów motorowych odnosił reprezentując ekipę Red Bull Racing, z którą zdobył wszystkie cztery tytuły, w latach 2010-13.

Doradca Red Bulla ds. sportów motorowych - dr Helmut Marko uważa, że Vettel mógłby powrócić do ekipy z Milton Keynes, przejmując nawet jego stanowisko.

- Nie jest wykluczone, że wróci i obejmie wysoką funkcję. Niedługo będę miał już osiemdziesiąt lat. To by było coś - stwierdził Marko.

- Sporo o tym dyskutowaliśmy, że gdyby dostał ważną rolę, to by do niego przemówiło. Taka opcja pojawiła się w naszej dyskusji - kontynuował. - Jednak na razie, pozwólmy mu posadzić kilka drzew, a potem zobaczymy co się stanie. W każdym razie z pewnością ma potencjał i osobowość do podjęcia się takiego zadania.

- Wystawiamy dwa zespoły i jesteśmy na to otwarci. Oczywiście dla Sebastiana stanowiło by to pewną różnicę. Pracując na takim etacie, wcześnie przychodzi się do pracy i późno się z niej wychodzi. Do tego wynagrodzenie to tylko ułamek pieniędzy w porównaniu do poziomu pensji, do jakiej jest przyzwyczajony kierowca - dodał.

Vettel dobry we wszystkim

Szef zespołu Red Bull Racing Christian Horner uważa, że Vettel ma umiejętności i zdolności adaptacyjne, aby pełnić każdą rolę, jaką tylko zechce.

- To jeden z tych facetów, którzy są irytująco dobrzy we wszystkim, czym się zajmują. Jestem pewien, że gdyby zdecydował się pójść tą ścieżką kariery, to na pewno byłby w tym bardzo dobry - uznał Brytyjczyk. - Potrafi ocenić charakter. Rozumie wartość ludzi i jest świadomy wkładu, jaki wnoszą w sukces. Tylko od niego zależy, którym tematom chce się teraz poświęcić.

