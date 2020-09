Od przyszłego sezonu ekipa Glickenhaus weźmie udział wraz z Toyotą i ByKolles w FIA WEC w nowej klasie LMH w miejsce obecnej LMP1. Glickenhaus wystawi dwa samochody. W jednym z nich pojawiło się miejsce dla Vettela.

James Glickenhaus jest dużym entuzjastą Ferrari, choć nie interesuje się Formułą 1, jak również przyjaźni się z byłym prezesem włoskiej marki, Lucą di Montezemolo.

- Nie wiem nic o wewnętrznych działaniach Ferrari, ale jako osoba postronna wiem, że mają długą historię złego traktowania kierowców. To nawet sięga czasów, kiedy żył Enzo (Ferrari) - powiedział Glickenhaus.

W temacie Vettela, dodał: - Wracając do Sebastiana; Ferrari wydaje się kontynuować tę tradycję i nie sądzę, żeby to była dobra rzecz. Natomiast jeśli Sebastian kiedykolwiek będzie chciał jeździć w Le Mans, mamy dla niego miejsce. Będę szczęśliwy mając go u siebie. Nie mogę mu jednak zapłacić tyle, co Ferrari.

Vettel - kierowca, który słynie z unikania mediów społecznościowych i rozgłosu, najwyraźniej zdobył sympatię Glickenhausa dzięki swojej dyskretnej postawie na padoku F1.

- Formuła 1 nie interesuje mnie tak naprawdę. Start jest w porządku, koniec też, ale pomiędzy jest to tylko procesja. Nie bardzo mi się podoba, gdy widzisz ludzi spoglądających tylko na bąbelki szampana podczas wyścigu F1, który odbywa się w kraju z jakąś dziwną dyktaturą.

- Jednak z tego, co wiem o Sebastianie, jest trochę gościem starej szkoły i to mi się podoba - dodał.