Prost obawia się odejścia Ricciardo

Ricciardo, bohater jednego z najbardziej zaskakujących transferów ostatnich lat, dołączył do Renault przed rozpoczęciem rywalizacji w 2019 roku. Australijczyk związał się z Enstone na mocy dwuletniej umowy, wygasającej po sezonie 2020.

Niedawno głośno zaczęło być o ewentualnym następcy, na którego typowany jest junior Renault Sport Academy - Christian Lundgaaard.

Prost, doradca zespołu francuskiego producenta, przyznał, że odejście Ricciardo jest możliwe.

- Daniel ma kontrakt do końca 2020 roku - powiedział Prost w rozmowie z Canal+. - Może być więc wolny. Nie mamy wszystkich kart w naszych rękach.

Zdaniem Prosta zaistniałe okoliczności i brak rozgrywek, spowodowany pandemią koronawirusa, działa na niekorzyść zespołu, który może mieć problemy z przekonaniem 30-latka do pozostania w tych samych barwach.

- Oczywiście zaczęliśmy rozmawiać, co jest normalne. Wyobraźmy sobie, że w sezonie 2021 wszystko wróci do normy. Wtedy moglibyśmy „robić zakupy” aż do końca roku. Jednak w przyszłym sezonie będą obowiązywać te same zasady, co teraz i oczywiście nie jest to dla nas idealne rozwiązanie.

Pytany o ewentualny awans Lundgaarda w szeregi ekipy Formuły 1, Prost odpowiedział: - Teraz nie wiemy nawet co stanie się z Formułą 2 czy Formułą 3. Jest tam wielu kierowców, którzy aktualnie nie mogą się ścigać. Jeśli więc nie ma rywalizacji, nie można ich podejrzeć. Dotyczy to wszystkich, więc najprościej byłoby zachować status quo - podsumował Alain Prost.