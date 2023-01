Daniel Ricciardo po dwóch sezonach rozstał się z McLarenem, a ekipa z Woking postanowiła, że doświadczonego Australijczyka zastąpi młodszy rodak, czyli Oscar Piastri. Z kolei sam Ricciardo wrócił do Milton Keynes, gdzie objął rolę trzeciego kierowcy w Red Bull Racing.

Starszy z dwójki zawodników od samego początku nie żywił do młodszego urazy i rozumie, że to jego własna niemoc doprowadziła do rozstania z zespołem. Zamiast tego chętnie udziela rad Piastriemu.

- Sądzę, że powinien po prostu założyć kask i jeździć - przyznał Ricciardo w podcaście Beyond the Grid. - Wiem, że brzmi to trochę jak taka rada na odczepne, ale naprawdę - niech po prostu jeździ.

- Niech się uczy, chłonie jak gąbka, ale po prostu jeździ. Niech nie zawiesza sobie poprzeczki zbyt wysoko. Jeśli skończy wyścig wyżej, niż oczekiwał, to super, ale niech podchodzi do tego na spokojnie, weekend po weekendzie.

- Tak długo, jak czujesz, że się uczysz i poprawiasz w każdym wyścigu, możesz być zadowolony.

Ricciardo uważa, że wnioski z jego problemów w McLarenie oraz porażka w próbach dogadania się z samochodami rodem z Woking mogą pomóc Piastriemu w uniknięciu podobnych kłopotów.

- Uważam też, że pomimo tego, iż w moim przypadku nie wyszło to zbyt dobrze, zespół mógł nauczyć się czegoś z tych dwóch lat o rzeczach, które zrobiliśmy źle czy o tych, które nie do końca nam wyszły.

- Myślę więc, że cała ta wiedza może zostać przekazana Oscarowi i wydaje mi się, iż zespół tak zrobi. Chciałbym wierzyć, że dzięki temu będą mieli trochę łatwiejszy początek.