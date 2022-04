Protesty przeciwko Grand Prix Miami

Pierwsze Grand Prix Miami zaplanowane jest na termin 6-8 maja i stanowi jedną z dwóch wizyt F1 w Stanach Zjednoczonych w tym roku, a w sezonie 2023 jedną z trzech, po dołączeniu do kalendarza rundy w Las Vegas.

Jednak wielu mieszkańców Florydy od dawna sprzeciwia się Grand Prix Miami ze względu na „niedopuszczalny poziom hałasu”, mimo tego że zawody odbędą się na obrzeżach miasta, na nowo wybudowanym torze wokół Hard Rock Stadium. Chociaż trwają końcowe przygotowania do wyścigu, nie rezygnują oni z walki o odwołanie imprezy.

Jak donosi Miami Herald, pozew mieszkańców Miami Gardens, kierowany przez Betty Ferguson, byłą komisarz hrabstwa Miami-Dade, ma na celu zablokowanie grand prix.

Sędzia sądu okręgowego Miami-Dade, Alan Fine, wyraził „frustrację” z powodu konieczności rozpatrzenia tego w tak krótkim czasie, ale powiedział, że wyda orzeczenie, czy oddalić sprawę, już w poniedziałek.

Podstawą pozwu mieszkańców jest twierdzenie, że hałas związany z wydarzeniem „spowoduje poważne zakłócenia i szkody fizyczne dla mieszkańców Miami Gardens”.

Powołują się na prognozę firmy inżynieryjnej, według której w odległości około czterech kilometrów od toru będzie odczuwalny hałas o natężeniu 97 decybeli „podobny do poziomu dźwięku wytwarzanego przez piłę łańcuchową”.

W Miami nie ma jednak przepisu określającego maksymalny dopuszczalny poziom hałasu oraz wciąż nie wydano pisemnej zgody na wydarzenie specjalne, a decyzja w tej sprawie należy do władz miasta, które wielokrotnie podkreśliło, że wyścig i tak się odbędzie. Tym samym, przy braku takich dokumentów, sąd nie ma jak formalnie odnieść się do sprawy.

Nie jest to pierwszy proces, w którym domagano się odwołania Grand Prix Miami. W ubiegłym roku np. okoliczni mieszkańcy, z których większość to Afroamerykanie, próbowali argumentować, że organizowanie grand prix ma charakter dyskryminacji rasowej. Wówczas jednak sąd orzekł, że nie przedstawiono na to wystarczających dowodów i oddalił sprawę.

Galeria zdjęć: Przygotowania do Grand Prix Miami

Przygotowania do Grand Prix Miami 1 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 2 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 3 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 4 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 5 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 6 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 7 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 8 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 9 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 10 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 11 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 12 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 13 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 14 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 15 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 16 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 17 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 18 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 19 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 20 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 21 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 22 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 23 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 24 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 25 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 26 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 27 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley Przygotowania do Grand Prix Miami 28 / 28 Autor zdjęcia: Charles Bradley