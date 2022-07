Kwalifikacje na Silverstone rozegrano w deszczu. Opady nasiliły się w finałowym segmencie, a układ tabeli zmieniał się po każdym przejechanym okrążeniu.

Przez długi czas wydawało się, że nikt nie będzie w stanie zagrozić Maxowi Verstappenowi, jednak w końcówce sesji to Carlos Sainz pojechał najlepiej i wyprzedził mistrza świata o 0,072 s.

Hiszpan, cieszący się z pierwszego pole position w Formule 1, wcale nie był specjalnie zadowolony ze swojego okrążenia.

- Dziękuję wszystkim za doping i za to, że zostaliście w tym deszczu - zwrócił się Sainz do zmokniętej publiczności. - Hiszpanie mają trochę więcej problemów z deszczem, ale wy jesteście do tego przyzwyczajeni.

- To było niezłe okrążenie, chociaż zmagałem się ze stojącą wodą. Była nawet na linii wyścigowej, przez co łatwo było wszystko popsuć. „Przejściówki” ciężej jest również rozgrzać.

- Koniec końców złożyłem okrążenie, które nie było jakieś wyjątkowe. Po prostu chciałem być w tabeli wyników, a okazało się, że zdobyłem pole position, więc to zaskakujące.

Pytany czy w niedzielę będzie w stanie odeprzeć ataki rywali i sięgnąć po premierowy triumf w F1, Sainz odparł:

- Tak myślę. Tempo mamy od początku weekendu, może z wyjątkiem FP3. Mieliśmy wtedy trochę problemów, z którymi uporaliśmy się przed kwalifikacjami. Jeśli za podstawę weźmiemy FP2, powinniśmy być w odpowiedniej pozycji, by odeprzeć ataki.

- Jestem przekonany, że Max i Charles będą wywierać presję, więc dam z siebie wszystko.

Czytaj również: Sainz po raz pierwszy