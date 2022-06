Do sytuacji doszło na 23 okrążeniu rywalizacji na ulicach Monte Carlo. Norris wyjechał z alei serwisowej na świeżym komplecie twardych slicków i znalazł się na linii wyścigowej tuż przed Russellem. Jednak kierowca Mercedesa odbił do prawej strony i na podjeździe do kasyna wyprzedził rywala z McLarena.

Manewr ten został „zgubiony” przez realizatora transmisji, a widzowie nie wiedzieli, że do niego doszło, ponieważ już na wcześniejszym etapie wyścigu Russell był przed Norrisem.

- Myślę, że to był pozytywny wyścig - przekazał Russell, pytany przez Motorsport.com. - Na twardych oponach byliśmy w pewnym momencie najszybszym samochodem na torze. Naprawdę naciskałem do limitu i było sporo frajdy.

- Nie pokazali jak wyprzedzałem Lando i to trochę rozczarowujące. Wyjechał z alei bezpośrednio przede mną i skręcił niemal w poprzek, ale udało mi się go minąć po mokrej części toru.

- To było całkiem niezłe. I jakoś poradziłem sobie do końca, chociaż na pośredniej mieszance nie było łatwo.

Na antenie Sky F1, Russell o swoim wyprzedzaniu powiedział jeszcze: - W Monako w wilgotnych warunkach czuliśmy ryzyko, ale chyba nie byliśmy wystarczająco dobrzy dla realizatora transmisji. Może następnym razem.

Mniej euforycznie o manewrze wypowiadał się Norris, któremu Motorsport.com przekazał opinię Russella: - Jeśli to było genialne wyprzedzanie, to chyba do tej pory miał same gówniane.

- Mam na myśli to, że dopiero co wyjechałem z alei. A on wcześniej zyskał okrążenie, ponieważ był na slicku, a to była właściwa opona. Miał rozgrzane opony, a ja zimne. Po prostu mnie minął, to proste. Nie byłem pod wrażeniem. Raczej sfrustrowany - podsumował Lando Norris.