Horner został wezwany do sędziów po niedzielnym wyścigu na torze w Lusajl. Brytyjczyk złamał Międzynarodowy Kodeks Sportowy i zaszkodził reputacji FIA i jej pracowników. Dokładnie chodzi o komentarze w stronę FIA i porządkowego, którego obwinił winą, za karę 5 pól na starcie dla Maxa Verstappena.

Po wizycie u stewardów, szef Red Bulla przeprosił za wszystkie słowa.

- Chciałbym wyjaśnić, że porządkowi wykonują świetną robotę, jako wolontariusze. Moja frustracja nie była związana z nimi, tylko z ogólnie dziejącą się sytuacją. Jeśli jakaś osoba została urażona, to oczywiście przepraszam za to. Nie zmienia to fakty, że cała sytuacja dalej wywołuje we mnie frustrację.

48-latek przeprosił również sędziów.

- Rozmawiałem z reprezentantami FIA i ich również przeprosiłem. Nie było moją intencją urażenie kogokolwiek.

- Taki jest ten sport. Z pewnością wyciągnę z tego lekcję. Mam świadomość, że często mówię, to co myślę. Jeśli sądzę, że jesteś dupkiem, to powiem Ci, że jesteś dupkiem - podsumował.