Wygląda na to, że w AlphaTauri szykują się duże zmiany. Siostrzany zespół Red Bulla musi przenieść się do Anglii. W przeciwnym razie zostanie on sprzedany. Do takiego przejęcia są już chętne trzy zespoły, które złożyły wnioski do FIA o miejsce w Formule 1.

Oliver Mintzlaff przejął stery w sportowej sekcji grupy Red Bulla i od tego czasu w podejściu koncernu do Formuły 1 nastąpiło wiele zmian. Na ten moment zespół AlphaTauri kosztuje więcej niż pierwsza ekipa z Maxem Verstappenem na czele.

AlphaTauri, dziewiąty zespół w poprzednim sezonie, dostanie około 100 milionów dolarów mniej ze środków Formuły 1 niż Red Bull. Podczas gdy zespół mistrzów świata zarabia więcej pieniędzy, niż może wydać w ramach limitu budżetowego, AlphaTauri musi wypełnić lukę do limitu kosztów.

Model funkcjonowania, z siedzibą we włoskiej Faenzy i zespołem aerodynamiki w angielskim Bicester, wydaje się nieefektywny. Synergia z Red Bullem również nie jest w pełni wykorzystana. Presję finansową powoduje też zamknięcie kilku oddziałów modowej marki należącej do imperium Red Bulla.

Zgodnie z ustaleniami Auto Motor und Sport, w tej chwili rozważane są dwie opcje rozwiązania problemu. Jednym z nich byłoby przeniesienie zespołu wyścigowego do Anglii, a tym samym zbliżenie się do Red Bulla. Pozwoliłoby to zaoszczędzić koszty w perspektywie średnioterminowej.

Alternatywą jest całkowita sprzedaż zespołu wyścigowego. Na horyzoncie są już trzy zainteresowane strony, dla których kupno istniejącej drużyny jest łatwiejsze od zorganizowania samodzielnej infrastruktury. Są to zespoły, które zgłosiły już swoje kandydatury do FIA.

Oprócz Andretti Autosport, w dyskusji pojawia się też zespół Hitech GP Olivera Oakesa. Brytyjski zespół wyścigowy wcześniej przyciągał uwagę przede wszystkim swoimi startami w Formule 3 i Formule 2.

Mówi się też, że F1 zainteresował się indyjski miliarder, będący właścicielem zespołu Mumbai Falcons Racing Team, który startuje w Formule Regional Middle East i Formule 3 Asia.

Faworytem do przejęcia AlphaTauri ma być obecnie Hitech. Istnieje już powiązanie między zespołem wyścigowym z Silverstone a Red Bullem. W ostatnich latach Hitech zapewniał fotele w F2 juniorom Red Bulla, Liamowi Lawsonowi i Jüriemu Vipsowi. W 2023 roku zostanie tam umieszczony Isack Hadjar.

