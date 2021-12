Zespół, który w tym roku zmienił nazwę z Renault na Alpine, zakończył kampanię na piątym miejscu w klasyfikacji konstruktorów z 155 punktami na koncie.

Najważniejszym wydarzeniem sezonu dla ekipy z Enstone było Grand Prix Węgier, gdzie Ocon pokonał Sebastiana Vettela z Astona Martina i zapewnił sobie pierwsze zwycięstwo w F1.

Zgadza się, że ich samochód nie był tak mocny, jak jego poprzednik z 2020 roku, ale coraz lepsze wyniki wraz z upływem sezonu, były spowodowane wewnętrznym rozwojem zespołu.

- Jestem zdania, że zrobiliśmy ogromny postęp w kontekście działań operacyjnych. Podejmowaliśmy właściwe decyzje w kwestii strategii, dbając o opony, samochód i wyciągając maksimum możliwości z naszego bolidu - powiedział Ocon.

- To był zdecydowany krok naprzód i jestem bardzo zadowolony z tegorocznych osiągnięć. Zdobyliśmy dwa podia, prawie trzy w tym sezonie z bolidem, który nie spisywał się tak dobrze, jak jego poprzednik - kontynuował. - Mimo to przezwyciężyliśmy te problemy notując przyzwoite wyniki. Liczę, że dalej będziemy tak postępowali, a gdy już złapiemy odpowiednie tempo, staniemy się dość groźni.

Mówiąc o swoim zwycięstwie na Węgrzech w sierpniu mijającego roku, Ocon dodał: - Najważniejszym wydarzeniem sezonu była oczywiście wygrana w Budapeszcie. Kiedy zobaczyłem wszystkich kibiców dopingujących mnie, było to mega uczuciem. Właśnie po to żyjemy, po to ciśniemy o dobre rezultaty.