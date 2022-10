Wiadomość o śmierci Mateschitza obiegła padok w sobotni wieczór, tuż przed rozpoczęciem kwalifikacji do Grand Prix Stanów Zjednoczonych. Dzień później austriackiego wizjonera i pasjonata sportów motorowych uhonorował Max Verstappen, odnosząc - w nie najłatwiejszych okolicznościach - swoje trzynaste zwycięstwo w bieżącym sezonie, które dało Red Bull Racing mistrzostwo wśród konstruktorów - pierwsze od 2013 roku.

Obserwatorzy zaczęli się zastanawiać jak teraz będzie wyglądała obecność Red Bulla w Formule 1. Christian Horner, szef zespołu Red Bull Racing, zapewnił jednak, że Mateschitz zabezpieczył przyszłość zarówno RBR, jak i AlphaTauri. Horner dodał również, iż poparcie jakie Mateschitz okazał projektowi Red Bull Powertrains - czyli nowo powstałemu oddziałowi silnikowemu - pokazuje, że myślał on w perspektywie długoterminowej.

- Przyszłość jest zabezpieczona - powiedział Horner. - Dietrich stworzył solidne fundamenty. A w 2026 roku Red Bull stanie się producentem silników. To był brakujący element naszej układanki, a on miał wizję aby to umożliwić.

- Tak jak zrobiliśmy to z nadwoziem, również w przypadku działu silnikowego wykażemy podobne zaangażowanie. On stworzył tę wizję i był zaangażowany w realizację aż do minionego tygodnia.

- Poparł plan Red Bull Powertrains, aby przygotować zespół na przyszłość. Myślał długoterminowo. A jego zaangażowanie i to, co umożliwił nam zrobić w Milton Keynes, sprawiły, że Red Bull Racing będzie miał silną pozycję przez długie lata.

Na pytanie czy drugi tytuł Verstappena i upragnione mistrzostwo wśród konstruktorów zwiastują długą dominację Red Bull Racing, Horner odparł.

- Nie można robić takich prognoz. Mamy bardzo trudnych rywali. To był wspaniały rok. Pobiliśmy swoje rekordy, na przykład pod względem zwycięstw czy dubletów. I nadal mamy przed sobą trzy wyścigi. Pamiętamy jednak, iż posiadamy bardzo silnych rywali i zapewne w przyszłym sezonie wrócą oni mocniejsi.

