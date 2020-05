Podobno Ferrari zaoferowało Niemcowi nową dwuletnią umowę, ale tylko jeśli zaakceptuje znaczną obniżkę wynagrodzenia.

Kontrakt Vettela z włoskim zespołem wygasa po sezonie 2020.

- Myślę, że przyszłość Sebastiana zależy wyłącznie od jego osobistej motywacji - powiedział Mika Hakkinen. - W jego wieku ta kariera może trwać jeszcze wiele lat.

- Gdyby chciał kontynuować starty po tym sezonie, byłby świetnym dodatkiem dla każdego zespołu - uznał.

Uważa się, że jeśli 32-letni Vettel opuści Ferrari, może trafić do McLarena.

- Jeśli chce długoterminowego zobowiązania, musi opuścić Ferrari - ponownie stwierdził Ralf Schumacher. - Natomiast jeśli chce wygrywać wyścigi w przyszłym roku, prawie nie ma alternatywy. Wtedy musiałby zaakceptować niższą pensję.

Podobnego zdania jest Paul di Resta: - Nie sądzę, aby Vettel miał coś do powiedzenia w tej sytuacji. Musi wziąć to, co mu zaoferowano. Oczywiście należy liczyć się z tym, że odejdzie.