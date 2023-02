Po dwóch latach ścigania w królowej sportów motorowych, w stawce sezonu 2023 zabraknie Micka Schumachera. Haas nie przedłużył z nim kontraktu, na rzecz zatrudnienia Nico Hulkenberga.

Dla 23-latka była to trudna decyzja do zaakceptowania, zwłaszcza, że poczynił spore postępy w swojej drugiej kampanii, mimo kilku wypadków na początku mistrzostw.

Po zerwaniu więzi z Ferrari i jego akademią, z którą był związany od 2019 roku, obrał zupełnie inną ścieżkę dla swojej kariery, wstępując w szeregi Mercedesa, ale jako kierowca rezerwowy.

Będzie to dla niego okazja do zmierzenia się z zupełnie innym środowiskiem, w zespole na najwyższym poziomie, który ma w składzie Lewisa Hamiltona i George’a Russella. Do tego popracuje w symulatorze Srebrnych Strzał, czego brakowało mu w Haasie, który sporadycznie korzystał z tego typu udogodnień w Maranello.

Rzecz jasna jego intencją jest jak najszybszy powrót do startów w Formule 1.

Pytany o podejście do swoich obowiązków w tym roku, odparł: - Prawdopodobnie będzie to bardzo podobny sposób działania (jak w zeszłym roku). Zmierzę się z każdym weekendem, myśląc tak, jakbym miał wziąć udział w rywalizacji. Chcę utrzymać formę i być w gotowości. Spróbuję również czerpać naukę z tego doświadczenia. Oczywiście zamierzam być jak najbardziej pomocnym dla zespołu, częściowo dlatego, że mam już doświadczenie w jeździe oraz znam mentalność z jaką należy przystąpić do zawodów.

- To zdecydowanie przywilej być częścią Mercedesa. Jest to również miejsce, w którym zawsze czułem się jak w domu. W kontekście możliwości startów może to nie jest krok na jaki liczyłem, ale myślę, że pod wieloma względami to kolejna szansa, aby poprawić się i udowodnić swoją wartość jako kierowcy - uznał.

Choć nie rozgląda się za tymczasowym udziałem w innych seriach, oprócz występów kartingowych, zimą potrenował za kierownicą samochodu Formuły 3 i planuje zaliczyć jeszcze kilka podobnych sesji.

- Tak, prowadziłem stary bolid F3. Chcę pojeździć możliwie jak najwięcej samochodami różnych kategorii. Zamierzam utrzymać wysoką formę, którą wydaje mi się, że zdołałem wypracować. Więc tak, jeśli chodzi o akcję na torze, nadal jestem bardzo aktywny.

Dopytywany o ewentualny powrót do stawki F1 w sezonie 2024, przekazał: - Nie ma oczywiście żadnej gwarancji, ale jestem w komfortowej sytuacji, mogę wiele nauczyć się i chcę jak najlepiej wykorzystać ten rok, nawet jeśli nie będę startował.

- Jestem pewien, że z wynikami, które pokazałem w kategoriach juniorskich, ale także w F1, pojawią się jakieś opcje. Już zimą kilka osób wspomniało, że są mną zainteresowane - podsumował.

W tegorocznych mistrzostwach, jako kierowca rezerwowy, będzie też dostępny dla McLarena korzystającego w swoich bolidach z silników Mercedesa.

Czytaj również: Hamilton i Mercedes po pierwszych rozmowach

Galeria zdjęć: Prezentacja Mercedesa W14

Mercedes W14 1 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Lewis Hamilton 2 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 3 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 4 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 5 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 6 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 7 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 8 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 9 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 10 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 11 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 12 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mick Schumacher 13 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Toto Wolff 14 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG George Russell 15 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 16 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 17 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 18 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 19 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 20 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG Mercedes W14 21 / 21 Autor zdjęcia: Mercedes AMG