Punkty Grosjeana bez znaczenia

Szef ekipy Günther Steiner prowadzi obecnie rozmowy z właścicielem zespołu - Gene Haasem na temat składu kierowców. Lista ponoć obejmuje dziesięć nazwisk.

Wśród rosnących oznak, że Haas będzie starał się zastąpić przynajmniej jednego z obecnych zawodników, pod największym znakiem zapytania stoi przyszłość Grosjeana. Takie spekulacje pojawiają się w momencie, gdy minionej niedzieli w wyścigu na Nurburgringu zdobył dwa punkty.

Ten wynik nie będzie miał jednak wpływu na decyzję szefostwa ekipy.

- Nie sądzę - przyznał Steiner. - Nie zamierzamy być tak emocjonalni i z wyścigu na wyścig podejmować decyzji pod wpływem chwili.

- Już powtarzałem, to kwestia długoterminowa, a nie tylko na najbliższą przyszłość. Nie chcę wpaść w taką pułapkę - kontynuował. - W tej kwestii jestem stały w swoim podejściu. Oceniamy, jak zespół może się spisywać lub, jak naszym zdaniem, będzie działał najlepiej z kierowcami, których zatrudnimy na najbliższe dwa, trzy czy cztery lata.

Do składu amerykańskiej ekipy przypisywani są m.in. Sergio Perez, Nico Hulkenberg, Nikita Mazepin oraz Mick Schumacher.

Decyzja prawdopodobnie nie zapadnie zbyt szybko.

Zapytany czy są szanse na jakieś potwierdzenia przed Grand Prix Portugalii, odparł: - Chcesz się o to zakładać? To nielegalne, jeśli o mnie chodzi. Nie odpowiem. Szanse na to są bardzo małe.

Na sześć wyścigów przed końcem sezonu, Haas F1 zajmuje dziewiąte miejsce w klasyfikacji konstruktorów. Są dwa punkty za Alfą Romeo.