Na nowym torze Formuły 1 zespół z Hinwil był zadowolony ze swojej dyspozycji. Za każdym razem radził sobie dobrze podczas startów i zawsze walczył o miejsca w pierwszej dziesiątce.

Antonio Giovinazzi przez większość wyścigu jechał na siódmej pozycji, ustępując miejsca dwóm Ferrari na końcowych etapach, ale za to zdołał utrzymać za sobą Lando Norrisa, uzyskując swój najlepszy wynik w tym sezonie.

Dwa punkty zdobyte w Dżuddzie zwiększają dorobek zespołu do trzynastu w sezonie 2021, podbudowując ekipę przed finałowym Grand Prix Abu Zabi.

Dobry rezultat jednak nic nie zmienia dla Giovinazziego, który po tegorocznych mistrzostwach świata żegna się z królową sportów motorowych.

- Jestem naprawdę zadowolony z wyścigu, nie tylko z wyniku, ale z całokształtu - powiedział Giovinazzi. - Już w kwalifikacjach byliśmy mocni, a w wyścigu udało nam się uniknąć kłopotów w chaosie: zawsze zyskiwaliśmy na starcie i mieliśmy tempo, aby utrzymać się w pierwszej dziesiątce, chociaż pod koniec obydwa Ferrari były dla nas za szybkie. To był ciężki wyścig, bardzo wymagający fizycznie. Momentami przypominał mi Singapur, z tym upałem i wilgotnością, ale wreszcie mamy dobry, końcowy rezultat. Wiele razy kończyliśmy poza punktami, np. na jedenastym miejscu, więc dziewiąta pozycja jest naprawdę zasłużona. Z niecierpliwością czekam na Abu Zabi i walkę o kolejny niezły wynik, aby dobrze zakończyć sezon.

Drugi z kierowców zespołu - Kimi Räikkönen odpadł z walki o punkty, po kontakcie z Vettelem. Ostatecznie, podążając uszkodzonym samochodem, zajął piętnaste miejsce.

- To był gorączkowy wyścig, szczególnie ze wszystkimi restartami i tym, co działo się na pierwszych okrążeniach - mówił Fin. - Nasze tempo nie było złe i mogliśmy walczyć o punkty, ale kiedy doszło do uszkodzeń w bolidzie po zderzeniu z Vettelem, było naprawdę trudno. Nie było to coś szczególnego, jechaliśmy obok siebie, próbowałem pokonać zakręt, ale nastąpił kontakt między nami. To niestety całkowicie zrujnowało mój wyścig. Po tym zdarzeniu nie byłem w stanie zrobić nic więcej.

Kimi Raikkonen vs Sebastian Vettel