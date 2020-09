Pusta bateria nie przeszkodziła Verstappenowi

Verstappen wykręcił w kwalifikacjach na Spa-Francorchamps trzeci czas. Tuż po zakończeniu finałowego okrążenia przez radio poinformowano go, że do drugiego Valtteriego Bottasa zabrakło 0,015 s. Holender przeklął i stwierdził, że wyczerpał energię sporo wcześniej.

Mimo że zapas energii pod koniec okrążenia mógł mieć znaczenie, Verstappen uważa, że zaprezentowany przez niego sposób gospodarowania baterią był najlepszy z możliwych.

- Oczywiście, starasz się zarządzać energią, ale sądzę, że był to najlepszy sposób na złożenie okrążenia - powiedział Verstappen. - Po prostu zawsze kiedy wolno wychodzisz z ostatniego zakrętu, czujesz, że silnik nie przyspiesza bo bateria jest na wyczerpaniu. Jednak kiedy spojrzymy potem na dane, okazuje się, że zużycie było optymalnie rozłożone.

Chociaż do rozdzielenia dwóch Mercedesów zabrakło niewiele, Verstappen przyznał, że cieszy go tak mała strata do dominującego zespołu.

- Kiedy tu przyjeżdżaliśmy, spodziewaliśmy się, iż z długimi prostymi nie będzie łatwo. Jednak już w pierwszym treningu znaleźliśmy właściwy balans. To pomogło. Weekend jest pozytywny i nie mogę narzekać. Jeśli się nie mylę, jesteśmy najbliżej Mercedesów i to na torze, na którym byśmy się tego nie spodziewali. Generalnie jestem więc bardzo, bardzo zadowolony, a kwalifikacje przebiegły dość gładko - podsumował Max Verstappen.