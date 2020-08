Racing Point otrzymało wloty w styczniu

Racing Point odebrano 15 punktów w klasyfikacji konstruktorów oraz przyznano karę 400 tysięcy euro po tym, jak uznano, że zespół zastosował niezgodne z regulaminem tylne wloty powietrza do hamulców.

Ekipa z Silverstone korzystała wcześniej z rozwiązania Mercedesa, gdy nie było one wymienione jako części, do których zespół musi posiadać pełnię praw intelektualnych. W 2020 roku Racing Point zobowiązane było do stworzenia swojego projektu. Spodziewane są odwołania zarówno ze strony Racing Point, jak i czterech zespołów rywali, które uważają, że wyrok powinien być bardziej surowy.

Prowadzący dochodzenie sędziowie ujawnili, że Racing Point odebrał wloty powietrza od Mercedesa w dniu 6 stycznia 2020, czyli sześć dni po terminie, w którym element ten wpisano na listę części objętych obowiązkiem posiadania praw intelektualnych. Nie uznano jednak tego na znaczące naruszenie regulaminu.

Zapytany przez Motorsport.com czemu zespół zdecydował się odebrać element, o którym miał już całą potrzebną wiedzę, Otmar Szafnauer odpowiedział, że dostawa była przeznaczona jako części zapasowe na sesję zimową w Barcelonie.

- Gdy przeczyta się dokładnie regulamin sportowy, istnieje tam zapis mówiący, iż nowe regulacje zaczynają obowiązywać dopiero na 24 godziny przez pierwszym treningiem sezonu. Nie byliśmy pewni czy nasze części zostaną wyprodukowane przed sesją zimową, więc dlatego je odebraliśmy. Ostatecznie okazało się, że wcale nie były potrzebne - wyjaśnił Otmar Szafnauer.